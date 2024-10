Movistar Team habría tomado una decisión sobre el futuro Nairo Quintana para el 2025

El Movistar Team ya planifica lo que será la temporada 2025, año en el que la escuadra española estará apostándole nuevamente al ciclismo colombiano. El equipo anunció este lunes el fichaje de Diego Pescador, quien se une procedente del GW Erco Shimano.

El pedalista de 19 años y oriundo de Quimbaya, Quindío, se convierte en el cuarto escarabajo en sumarse al reconocido equipo de ciclismo, con quien firmó un contrato por las próximas tres temporadas.

Movistar contó este año con los colombianos Nairo Quintana, quien regresó al ciclismo oficialmente tras una temporada ausente, Fernando Gaviria, Einer Rubio e Iván Sosa, además de pedalistas de distintos países como Estados Unidos, Austria, Suiza, Dinamarca y España.

🇨🇴👦🏽✍🏼 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐏𝐞𝐬𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫: 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐡𝐢𝐬𝐩𝐚𝐧𝐨𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨



Tres temporadas para el quindiano (19 años), segundo fichaje masc 2025 → https://t.co/ci130Ma1XP#RodamosJuntos | @Telefonica pic.twitter.com/z0yZmfGZ7f — Movistar Team (@Movistar_Team) September 30, 2024

Futuro de Nairo Quintana

Sin embargo, uno de los temas que seguía aún por definirse era el futuro de Nairo Quintana, precisamente. El boyacense había firmado contrato por solamente una temporada, tras su regreso a la escuadra.

“La idea es renovar a tres o cuatro de los diez que terminaban contrato y estamos en ello. En los próximos días lo confirmaremos” comentó Eusebio Unzue, gerente del equipo, refiriéndose al futuro del plantel, donde se mantendría el colombiano.

Sobre la posibilidd de correr con Nairo, Pescador comentó. “Iniciar este nuevo camino con ellos… la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo. Es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño”.