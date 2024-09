Movistar Team anuncia la llegada de otro ciclista colombiano: De Quindío para el mundo

El ciclismo colombiano sigue produciendo talento de exportación hacia los equipos internacionales, siendo esta ocasión uno de categoría World Tour. A sus 19 años, Diego Pescador se convierte en nuevo ciclista del Movistar Team, llegando proveniente del GW Erco Shimano, equipo colombiano en el que se dio a conocer.

Por medio de sus canales oficiales, la escuadra española entregó el anuncio oficial, sumando un colombiano más a sus filas. El pedalista oriundo de Quimbaya, Quindío, se convierte en el cuarto escarabajo en sumarse al reconocido equipo de ciclismo, al firmar un contrato por tres temporadas.

🇨🇴👦🏽✍🏼 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐏𝐞𝐬𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫: 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐡𝐢𝐬𝐩𝐚𝐧𝐨𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨



Tres temporadas para el quindiano (19 años), segundo fichaje masc 2025 → https://t.co/ci130Ma1XP#RodamosJuntos | @Telefonica pic.twitter.com/z0yZmfGZ7f — Movistar Team (@Movistar_Team) September 30, 2024

Fernando Gaviria, Einer Rubio, Iván Sosa y Nairo Quintana son los colombianos que componen el conjunto español, junto a pedalistas de Estados Unidos, Austria, Suiza, Dinamarca, Portugal, y España.

“Movistar Team siempre ha ayudado mucho a los latinoamericanos, ha abierto las puertas mucho al ciclismo de este lado del mundo. Iniciar este nuevo camino con ellos… la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo. Es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño. Estar en el equipo donde hizo sus grandes gestas es algo que uno no puede imaginar. Me hace mucha, mucha ilusión. Espero aprender mucho. Sé que es un equipo con mentalidad ganadora y quisiera aportar lo máximo, soñar con éxitos juntos. Soy el primer quindiano en Movistar Team, y creo que va a marcar un antes y un después en mi departamento”, expresó Pescador.

El plan del Movistar

El equipo español se lleva a territorio europeo a un corredor de gran talento y proyección que ha obtenido cierto reconocimiento en el medio nacional. Inicialmente, el colombiano podría ser llevado a competencias de media competencia, haciendo parte del grupo de los gregarios.

Conforme se acople en el equipo y entregue resultados, los técnicos podrían tenerlo en cuenta para alinearlo dentro de la plantilla que corra en las tres competencias más grandes del ciclismo: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.