El dinero a cuentagotas y sin desembolso para el Sistema Restaurativo de la JEP

Caracol Radio tuvo acceso en exclusiva a los documentos que avalan el dinero existente por presupuesto 2024 para la Bolsa Paz que maneja el Fondo Colombia en Paz y de donde saldrían los recursos para que el Gobierno cumpliera con el Sistema Restaurativo de la JEP. Hay cambios en el dinero para este propósito.

En un primer documento del 3 de mayo de este año se dio a conocer que el presupuesto para la Bolsa Paz era de 1.3 billones de pesos, distribuido en varias entidades, una de ellas era la Subcuenta llamada: Justicia Restaurativa JEP por un valor distribuido de 100 mil millones de pesos que estaba focalizado para cumplir con los proyectos de sanciones propias. Eso iría aumentando hasta llegar a más 450 mil millones de pesos para el Sistema Restaurativo.

Pero otro documento conocido en exclusiva por Caracol Radio y con fecha del 6 de agosto de este 2024 evidencia una reducción del presupuesto para la Bolsa Paz que es manejada por el Fondo Colombia en Paz, con el argumento del impacto fiscal del país, con esta novedad ya no serían 1.3 billones de pesos, sino 940 mil millones y ahí la plata para Justicia Restaurativa ya no sería de 100 mil millones, sino de 50.000 millones que estarían disponibles en este mes de octubre.

Pero este dinero no puede ser desembolsado porque aún no hay una Subcuenta con una entidad que el Gobierno designe para poder ejecutar este dinero y de esta manera cumplir con las víctimas y las sanciones propias.

Desde la Jurisdicción Especial para la Paz la preocupación aumenta porque los recursos se disminuyen y al no existir una entidad que pueda recibir este dinero, el riesgo es que se pierdan definitivamente y sus sanciones propias, que no son cárcel, sino proyectos restaurativos que son impuestos a quienes acepten su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad en medio del conflicto armado, no se puedan desarrollar.