Los 450 mil millones que dice la JEP que les quitaron, no fueron girados a nadie

Bogotá

En rueda de prensa la JEP manifestó su preocupación por que no tenía plata para sacar adelante las sanciones propias, que recordemos no son cárcel, sino proyectos restaurativos y son impuestas a integrantes de la Fuerza Pública y a excombatientes de las Farc que acepten su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Roberto Vidal, así explicó la falta de recursos.

“El año pasado se acordó que estarían destinados a la JEP 450 mil millones que estuvieron alocados en el Fondo Colombia en Paz. Las noticias que tuvimos en el último mes es que tales recursos fueron destinados dentro de la Unidad de Víctimas”.

Con esta respuesta, del presidente de la JEP Caracol Radio, pudo establecer en exclusiva que este dinero, 450 mil millones de pesos, no fue girado a la Unidad para las Víctimas ni a ninguna otra entidad porque la plata nunca existió. Según pudimos establecer, en el Fondo Colombia en Paz hay un instrumento que se llama: Plan y proyecto operativo y la JEP presentó el año pasado un proyecto para el Sistema Restaurativo y pidió los 450 mil millones de pesos al consejo directivo.

El Fondo Colombia en Paz tiene que ver de dónde se consiguen los recursos, si por Presupuesto General de la Nación o por bolsa, paz o cooperación internacional. Para ese fin, se creó una subcuenta en diciembre de 2023, pero la JEP renunció a manejarla y se la habían asignado a la Unidad para las Víctimas, pero en otra reunión la misma JEP pidió la eliminación de la subcuenta.

La realidad a hoy es que esta subcuenta donde iban a estar los 450 mil millones de pesos aún no ha sido creada y por eso el dinero está solo en el papel y no en ninguna cuenta ni en ninguna entidad.

Incluso el Ministerio de Hacienda, mediante comunicación dirigida al DAPRE, informó que los recursos de la Bolsa Paz 2024 no se encuentran disponibles en su totalidad, y su desembolso fue aplazado, en atención a la coyuntura fiscal por la cual atraviesa el país.

Desde la Unidad para las Víctimas hacen un llamado a la JEP para que no se hagan afirmaciones sobre procesos que hasta este momento aún no se han consolidado; esto con el fin de no desinformar a la ciudadanía, al país y, sobre todo, a la población víctima.