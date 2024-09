Gallardo habló sobre la sequía de Miguel Ángel Borja: ¿Qué dijo del delantero colombiano?

River Plate cayó en condición de local ante Talleres de Córdoba, que tras un vibrante y complicado partido, se llevó los tres puntos a casa. El equipo de Buenos Aires cae por liga local, tras su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, en la que enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil.

En la rueda de prensa posterior al partido, Marcelo Gallardo, técnico de River, habló del presente complicado de Miguel Ángel Borja, quien ha bajado en su rendimiento goleador en los últimos partidos. Borja tuvo varias oportunidades de anotar en oportunidades jugadas clave, que atajó el portero contrario, Guido Herrera. En el minuto 40 había logrado anotar, pero su anotación fue anulada por una falta previa al portero argentino.

Centro de Acuña y ¡GOL DE RIVER! Pero... falta de Borja sobre Herrera y todo anulado.



“Cuando el goleador no hace goles, no lo vas a ver contento. Antes todo lo que pateaba lo convertía en gol y hoy no le está pasando, y tiene que estar tranquilo porque si entra en una desesperación puede ser peor (…) Yo le tengo que dar tranquilidad. Él genera las situaciones, pero tiene que creer que ya van a volver los goles. Sería absurdo pensar que no va a volver a hacer goles. Va a volver a convertir”, expresó el técnico de River.

Sequía goleadora

La última vez que el delantero cordobés convirtió anotación fue en la goleada 4-1 sobre Atlético Tucumán, el pasado viernes 13 de septiembre. En el presente año, Borja lleva 27 goles oficiales en lo que va del año en liga y Copa de Argentina y Copa Libertadores. Después de su presentación por Copa América, el oriundo de Tierralta, Córdoba ha convertido siete goles en 13 partidos disputados.

El conjunto bonaerense es séptimo en la tabla de posiciones con puntos, ubicándose por detrás de Tucumán. En sus últimos cinco partidos, acumulan dos victorias, dos empates y una derrota. Su próxima salida será por la fecha 17 de la liga local ante Platense en condición de visitante, el domingo 6 de octubre a las 5:00 PM (hora Colombia).