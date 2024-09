Estos son los ganadores de la décima edición del Festival Villa del Cine

Villa de Leyva

Con un total de 72 filmes proyectados en 11 categorías de la Selección Oficial y 5 de la Selección Especial no competitivos se celebró en Villa de Leyva del 25 al 28 de septiembre la 10ª. edición del Festival Villa del Cine “RECONOↃƎЯ”, que este año promovió la identidad y memoria colombiana a través de los realizadores que presentaron sus películas.

Durante cuatro días y con todas las salas llenas, 55 cortometrajes y largometrajes compitieron dentro de la Selección Oficial por obtener un Tunjo, el galardón que se entrega todos los años a los ganadores como símbolo del significado de los regalos que ofrendaban los indígenas Muisca a sus lagunas sagradas en momentos importantes,

El jurado, compuesto por un grupo diverso y talentoso de figuras importantes del cine, la cultura, y el arte audiovisual, reconoció el valor artístico, emocional y social de cada obra presentada, y concedió el máximo premio del festival a los siguientes filmes:

Mejor ópera prima nacional:

Barbitch

Dir. Simón Acosta

Cortometraje nacional:

Yolanda Camina Sola

Dir. John Agudelo Suarez

Mención de honor:

Sombras Color Rosa

Dir. Laura Manuela Acevedo

Ópera prima internacional:

Explotando el Edén

Dir. Raquel Gómez-Rosado (España)

Work in progress:

Paso Fino

Dir. Karla Viviana Corrales Posada.

Mención de honor:

El Diario de Viña

Dir. Edison Gómez Amaya

Cortometraje internacional:

Sweatshop Girl

Dir. Selma Cervantes

Mención de honor:

Foreteller

Dir. Donya Ghorbani Nejab.

Cortometraje apasionado

Germen

Dir. Camilo López Mondragón

Mención de honor:

Verdad o Reto

Liz Rátiva

Cortometraje realidad virtual:

Bogar: La Resistencia de los Pueblos Palafitos en Colombia

De Juan Camilo Hernández Rodríguez y Alejandro Gómez Toro.

Mención de honor:

Alba Inmanente

Dir. Nereo Zamitiz

Cortometraje escolar:

Ecos del Olvido

Dir. Sophie Martínez

Videoclip:

Hasta Aquí Llegué

Dir. Jeff Monroy

Mención de honor:

Lucky Strike

Dir. María Camila Acevedo.

Cortometraje con celular:

Si Faltaras Tu

Dir. Mariana Sofía Cruz Guzmán.

Mención de honor:

Eugenia

Dir. Andrea Herrera.

Cortometraje vertical :

The Man Who Would be Meme

Dir. Ambroise Pierrou

El festival además de reunir en torno a las proyecciones a nuevos talentos, personalidades de la industria, expertos, aficionados y público en general, ofreció clases a cargo de expertos, talleres de cine para público infantil, experiencias con nuevos formatos y exposiciones.