¿Clausurarán colegio en Barranquilla?: padres de familia protestan para evitar cierre

Este lunes, un grupo de padres de familia se dieron cita a las afueras del Colegio Seminario Conciliar San Luis Beltrán, portando carteles en defensa de la institución educativa, la cual ha sido un pilar en la formación de sus hijos durante muchos años. Los padres exigen que no se cierren las puertas del colegio, ubicado en la calle 75B con la carrera 42F.

Según los testimonios de los padres, las directivas del colegio argumentan la falta de recursos como motivo principal para su posible cierre, dejando a las familias en una situación desesperante.

Erika Arias, madre de un niño de 13 años con autismo, expresó su preocupación tras enterarse del cierre el pasado 13 de septiembre. “Estamos en pro de buscar una solución ante el cierre de del colegio, varios padres no hemos podido conseguir cupos para nuestros niños”.

Arias, quien forma parte de un grupo de padres que ha intentado conseguir cupos en otras instituciones, destacó la urgencia de encontrar una solución, ya que varios padres no han podido obtener alternativas para sus niños. “Le pedimos a todas las entidades que nos ayuden porque no nos han dado la cara y no nos han notificado sobre el cierre como tal”, añadió.

Los padres están a la espera de una respuesta de la secretaría de Educación y de otros organismos, que tomen medidas urgentes para evitar que sus hijos queden sin escolarización a partir de diciembre.