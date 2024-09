Una menor de edad en el Quindío requiere examen médico que no realizan en el país

Armenia

Se trata de Luciana Guerrero una niña de 8 años que vive en el municipio de Circasia en el departamento y que padece epilepsia, síndrome de morsier, diabetes insípida central, trastorno endocrino entre otras enfermedades.

Luisa Fernanda Tabares es la mamá y llamó la atención de la comunidad para lograr reunir los fondos necesarios que les permitan viajar a encontrar los profesionales requeridos para realizar el examen llamado Copeptina.

“Ocho años de procesos largos exámenes largos, a los dos años, la niña empieza a convulsionar, por eso estaba medicada con ácido valproico en estos momentos la ve en muchos especialistas entre ellos está cardiólogo pediatra neurólogo nefrólogo gastroenterólogo recibe terapia física ocupacional e hídrica, el daño neurológico que tiene le afectó lo que es la hipófisis en estos momentos no está su cuerpo, no está recibiendo su cerebro no está mandando las hormonas que necesita entonces es una menor de baja talla”, indicó.

Destacó que es una lucha constante puesto que no puede bajar la guardia ya que de la mejoría en salud de su hija depende del procedimiento oportuno.

Dijo que espera también el apoyo de la EPS Sura de la cual es usuaria la pequeña Luciana que le permita recibir la atención oportuna.

Añadió: “El doctor envía un examen que se llama Copeptina lastimosamente ese examen no lo hacen en Colombia lo que yo quiero es que el caso de la niña sea visible que la EPS o alguna entidad sea persona y pues de lo que necesita la niña sea con fondo económicos o alguien que tenga conocimiento de donde puedan realizar el examen”.

Quienes deseen más información pueden comunicarse al 3108154535