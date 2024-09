Personería de Armenia visitará dispensarios de medicamentos por quejas de usuarios

Armenia

Precisamente no paran las quejas de ciudadanos sobre la falta de entrega y escasez de medicamentos para el tratamiento de diferentes enfermedades.

El personero delegado para los derechos humanos de la personería municipal, Juan David Rivera evidenció la complejidad de la situación pues son varias las personas que llegan ahí a exponer las denuncias relacionadas con la entrega de medicamentos especialmente del dispensario de Audifarma.

“Hemos recibido diferentes quedas frente a la entrega de medicamentos especialmente del dispensario de Audifarma sin embargo frente a la promoción y difusión y protección de los derechos humanos, la Personería Municipal de Armenia a través de la delegada en Derechos Humanos ha venido adelantando diferentes acciones de acompañamiento de asesoría a diferentes usuarios en el municipio de Armenia y en consecuencia ha dado aplicación a los diferentes seguimientos en salud frente a diferentes IPS y EPS del municipio de Armenia”, contó.

Resaltó que desde la entidad realizan el acompañamiento y orientación correspondiente para garantizar la prestación del servicio de salud.

Informó: “La Personería Municipal tiene destinado a realizar la visita a los diferentes dispensarios del municipio de Armenia con la finalidad de buscar las situaciones de entrega, acompañar a los ciudadanos y evidenciar las diferentes falencias en cuanto a la prestación de los servicios y la entrega de insumos y medicamentos la visita se realizará en los próximos días con la finalidad de conocer las actuaciones de los dispensarios y de esa manera generar un canal de comunicación directo para los casos que atiende la Personería para garantizar de alguna otra manera el seguimiento en salud y en consecuencia como última instancia realizada la correspondiente acción constitucional para la garantía de los derechos fundamentales de los usuarios”.

Así mismo señaló que establecerán visitas a los diferentes dispensarios para corroborar las condiciones de entrega de insumos y medicamentos.

Usuarios afectados

Precisamente Isabel López expuso su caso en donde la EPS Sura no brinda de manera oportuna y efectiva los medicamentos que requiere su familiar que padece de epilepsia.

Mencionó que la dificultad es porque los fármacos son de alto costo por lo que ha tenido que asumir los gastos ante la negativa de la entrega. Llamó la atención de las autoridades competentes para que brinden las soluciones respectivas en su caso.

“Tengo la siguiente situación la EPS sura, no me entrega a tiempo ni completo los medicamentos para un paciente que sufre de epilepsia, él debe de tomar esos medicamentos diarios no le pueden faltar y la EPS no me los entrega y son muy costosos a ver de qué forma. Ah, agilizan la entrega de ellos, porque lo necesito y eso y eso es costoso. Entonces no tampoco a toda hora puede comprarlos y las veces la de entregar a ver si hay forma de acelerar esa situación”, denunció.

Desde la Personería extendieron la invitación a la comunidad a denunciar este tipo de casos en la sede que está ubicada en Carrera 14 No. 21-14 en pleno centro de Armenia o a través del número celular 310-4492588.