Muerte de líder de Hezbolá empuja Medio Oriente a una confrontación ampliada

Aunque no se espera que Hezbolá y Hamás lancen ataques de represalia en el corto plazo, otros grupos armados de la región podrían sumarse a ataques contra Israel. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Caracol Radio consultó con analistas internacionales sobre la situación que vivirá Oriente Medio tras la muerte del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, enmarcada en una serie de bombardeos lanzados por Israel en territorio libanés.

Estos ataques no son aislados, dado que ocurren en línea con los esfuerzos del ejército israelí por “acabar con el terrorismo de la región” y que ha resultado en numerosas muertes en suelo palestino, libanés e iraní.

Ricardo Abello Galvis, abogado, analista internacional con experiencia de trabajo en La Haya, magíster en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional y Mauricio Jaramillo, analista internacional y profesor principal en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Efectos de la muerte de Nasrallah en la guerra Israel - Hezbolá

Abello señaló que más allá de la muerte de Nasrallah, el efecto directo para Hezbolá es que “quedó desarticulada totalmente la dirección de ese grupo en la medida en que no solo es la muerte de él sino de todos los que jerarquicamente podían sucederlo”.

Agregó que esto demuestra que Israel adelantó un amplio trabajo para “poder entrar en la organización, toda la estructura, las explosiones de los buscapersonas de las últimas personas demuestran que ha sido un trabajo de años por parte de la inteligencia israelí para acabar con toda la comandancia de Hezbolá”.

Jaramillo agregó que esto supone “un golpe muy duro en la moral para Hezbollah, porque Nasrallah era un tipo muy admirado, era además una estratega militar muy reputado, responsable del fracaso militar de la guerra de los 33 días para Israel. Entonces, creo que de alguna manera es un revés militar para Hezbolá y obviamente un golpe moral muy duro que podría llegar a tener un efecto en la popularidad de Netanyahu”

¿Se puede esperar una retaliación conjunta contra Israel?

“Sí, sin duda alguna habrá una retaliación. No sé si de Hamás, pues Hamás ahora está en un momento distinto, pero seguramente Irán y de Hezbolá habrá una respuesta no en el cortísimo plazo, pero seguramente en el mediano plazo van a buscar la manera de golpear a Israel y eso confirma la tesis de guerras prolongadas de baja intensidad de golpe por golpe (...) por ahora no creo que haya un fin de hezbolá, sino una adaptación”, estimó Jaramillo.

Por su parte, Abello consideró que “el único que puede reaccionar en este momento es Irán, Hezbolá y Hamás han estado muy golpeados y yo veo difícil que pueda hacer una retaliación conjunta. Seguramente habrá retaliación, pero toca mirar de de donde vendrá específicamente (...) Creo que que Irán podría ser el que haga esa retaliación contra Israel”.

¿Qué viene ahora para Medio Oriente?

“La situación para el medio oriente es muy complicada. Creo que Israel ha utilizado la fuerza de forma indiscriminada atacando civiles, niños para poder lograr acabar con Hamás y con Hezbolá. En ese sentido quedan unas poblaciones muy golpeadas y espero que Israel entienda que su política se debe modificar y pueda haber un estado palestino”, explicó Abello.

Jaramillo destacó que para Oriente Medio “viene un momento crítico, un momento de extrema violencia. Con esto las posibilidades de pacificación en el corto plazo se me parece que se alejan y muy seguramente habrá un involucramiento de mayores actores, los hutíes desde Yemen, Irán, Hezbolá, Hamás, otros grupos islámicos, también los territorios ocupados, creo que es el peor momento para Oriente Medio”.