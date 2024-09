Misas oficiadas por el padre José Chadid generan polémica entre feligresía de Sucre

Sincelejo

El Obispo de Sincelejo, Monseñor José Clavijo Méndez, en un comunicado ha declarado que el padre José Chadid Anachury no tiene autorización para oficiar los sacramentos ni para pastorear a los fieles de manera lícita en la Diócesis de Sincelejo.

Esta declaración se produjo después de que se conociera que Chadid ha estado celebrando misas en varios municipios, a pesar de no contar con el respaldo eclesiástico correspondiente, aunque el jerarca de la Iglesia Católica en Sucre aclara que no hay nada personal contra José Chadid a quien

“El presbítero José de Jesús Chadid solicitó al Papa, y le fue concedida, la dispensa de sus responsabilidades como tal, y su reubicación en el estado laical. Por tanto, ya no ejerce lícitamente el ministerio presbiteral como sacerdote católico, ni tiene en la Diócesis jurisdicción alguna para administrar sacramentos, ni para pastorear comunidades de fieles católicos” se puede leer en el comunicado .

En el comunicado el jerarca de la Iglesia Católica en Sucre advierte de la excomunión a la que estaría expuesto el padre Chadid y quienes lo sigan.

“Eso significa que, si él ejerciera el ministerio presbiteral, se pondría por fuera de la comunión de la Iglesia Católica, y los feligreses católicos que lo sigan se expondrían a lo mismo”, concluye el comunicado.

La controversia ha puesto en evidencia una posible fractura en la relación entre algún sector el clero y las autoridades diocesanas en Sucre.

El padre José Chadid, quien en el pasado solicitó una dispensa del Papa Francisco para poder dedicarse a la política que le permitió ser elegido alcalde de Tolú en el período anterior, ha respondido con una postura que algunos pueden calificar de desafiante .

En dialogo con Caracol Radio Chadid, expresó que monseñor Clavijo Méndez no es su obispo, y por lo tanto, desconoce su autoridad en los asuntos relacionados con su ejercicio sacerdotal debido a que ahora responde a una iglesia católica pero que defiere de la romana porque no implica el celibato.

“Ante el clamor de muchas personas, busqué, bueno me buscaron, una iglesia que es católica es apostólica, que difiere en lo romano en eso del celibato. Nosotros tenemos aquí la opción en esta iglesia católica apostólica, en esta rama de la Iglesia Católica, de tener familia, que no creo que sea un impedimento de ser un buen ministro, las facultades …sacerdote seré hasta que me muera”, expresó Chadid a Caracol Radio.

Esta afirmación ha causado desconcierto entre algunos de los fieles, ya que se espera que los sacerdotes sigan la jerarquía establecida por la Iglesia. Sin embargo, el sacerdote parece mantener su decisión de continuar oficiando misas, desafiando así la normativa diocesana.

Para reforzar lo expresado, en el sentido de que muchas personas siguen sus oficios religiosos, el padre Chadid envió a Caracol Radio dos videos de misas celebradas en canchas deportivas que estaban atestadas de público.

“Esto fue hace ocho días en San Pedro (Sucre)”, afirmó sobre uno de los videos.

La situación ha generado incertidumbre entre muchos de los feligreses de Sucre, quienes se encuentran divididos entre aquellos que apoyan al padre Chadid y los que se alinean con la autoridad del obispo Clavijo Méndez.