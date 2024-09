Director de Diaco le pide agilidad al Gobierno con decretos de salvaguardia

Tunja

En entrevista con Caracol Radio Mauro de Castro Directos País de Diaco se refirió a las demoras del Gobierno nacional en la expedición y publicación de los decretos con los cuales se proteja a la industria nacional y le pidió celeridad.

“Agilidad, es lo que necesitamos. El sector está realmente necesitando una respuesta de este gobierno que sea compatible con los temas de descarboxilación que valora tanto. Nosotros somos capaces de producir una cero verde de bajas emisiones, referente. Agilidad para proteger los empleos que están todos encadenados en nuestro proceso de producción que viven de la recolección de la chatarra hacia los transportistas que entregan nuestros productos. Agilidad para proteger todas las inversiones sociales que hacemos en este país. O sea, necesitamos agilidad”, reiteró.

Recordó que muchos países de Suramérica ya tomaron las acciones para proteger sus industrias.

“Todos los países alrededor de Colombia ya tomaron decisiones importantes frente a esto, pero creo que Colombia aún está en un proceso de entendimiento que creo que ya suficientemente se ha comprobado técnicamente que es necesario tener acciones contra ese desnivel de competencia que hay principalmente con China y Rusia”.

El director de Diaco en Colombia, Mauro de Castro también se refirió a las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre que ya estaba listo el decreto de salvaguarda, dijo que no está tranquilo aún.

“Hoy todavía no tengo esa tranquilidad. Cuando me preguntan cómo va, qué pienso sobre esa declaración, yo aún no tengo la confianza de decir, ya vamos, vamos a seguir trabajando firme, pero espero que pronto tengamos la firma que todos necesitamos”.

La posición del Gobierno de Boyacá sobre la crisis del acero

El gobernador (e) de Boyacá, Fabio Alberto Medrano dio a conocer la posición que tiene el Gobierno seccional en torno al anuncio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con la firma del salvaguardia para la producción de acero y cuestionó que llevaban mucho tiempo advirtiendo la situación y nada.

“Hace cuánto el gobernador, Carlos Amaya está solicitando eso, como presidente de la Federación de Nacional de Departamentos ha llegado a ese marco nacional a exigir con urgencia el respaldo al sector del acero de Boyacá y de Colombia para que precisamente tengamos una salvaguardia que permita garantizar los destinos y la eficiencia de la actividad en nuestro departamento y en el territorio nacional. Más de mes y medio seguramente donde se viene suscitando eso y seguramente después de este mes y medio donde pues se toma la iniciativa de tomar o desarrollar mejor esta salvaguardia con el tema de Chile, pues con preocupación queda en el ambiente las dificultades que se están presentando con la llegada de un acero que no puede llegar a tener una línea de competitividad con el nuestro dadas las condiciones de China y de Rusia, unos panoramas políticos, económicos que no son nada comparables con Colombia y que nos ponen una desventaja”, dijo Medrano.

El mandatario (e) recalcó que se debe defender la industria del acero nacional.

“Nuestro llamado una vez más, como lo ha hecho el señor gobernador Carlos Amaya, para que defendamos el sector del acero, que defendamos la industria boyacense, la industria colombiana y por supuesto que haya mayor celeridad, no solamente en la ejecución de recursos, sino también en toma de posiciones políticas que trascienden en diferentes vidas, en diferentes familias y por supuesto en diferentes sectores en este caso el del acero colombiano”, dijo.