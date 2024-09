Encuentro por las Regiones llega a la histórica población de Honda en el Tolima

Tolima

Encuentro por las Regiones llega a una de las poblaciones más emblemáticas del Tolima y Patrimonio de la Nación como es Honda, este 26 de septiembre, con el fin de visibilizar los retos y desafíos de esta región por parte de diferentes líderes de opinión, voceros gremiales, gestores culturales y autoridades locales quienes se encuentran en un mismo escenario para describir y relatar sus experiencias sobre las diferentes iniciativas que convierten a esta población en una de las regiones que concentra un alto interés en los inversionistas y con un gran potencial turístico.

El encuentro se realizará a partir de las 9:00 a.m. en la casa museo Alfonso López Pumarejo frente al tradicional río Gualí que cruza por esta población del norte del Tolima y se transmitirá en vivo a través de las frecuencias de Prisa Media en el Tolima 1260 AM y de Bésame Radio en 1350 AM y 97.5 FM. Además, los interesados podrán seguir el minuto a minuto del evento a través de la página de Facebook Live de Bésame Radio Ibagué.

Andrea Rincón Ortega, gerente de Caracol Radio Ibagué, destacó la importancia de este tipo de eventos para el desarrollo económico y social del departamento. “Nuestros lideres y autoridades del Tolima se destacan por su pujanza, dedicación y compromiso con la región y el país. Este es un espacio donde ellos tendrán voz, y entre todos trabajaremos para contarle al país las fortalezas que tenemos en esta región del norte del Tolima. Gracias a las condiciones de seguridad, las vías de acceso, su clima y ubicación geográfica de Honda, la convierten en un centro turístico destacado en el centro del país”.

El Encuentro por las Regiones también enfocará sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo, la cultura, seguridad y las inversiones desde el sector público para generar dinamismo en esta región cruzada por el río es Descubre grande de La Magdalena y el río Gualí.

Datos de la histórica población de Honda, Tolima

Honda posee una gran importancia histórica y comercial, conocido como “La Garganta del Pueblo”. Durante más de tres siglos, Honda ha sido un centro vital de comunicaciones y comercio, forjando su progreso a través de actividades como la pesca, que continúa siendo una parte integral de su vida económica y cultural.

La arquitectura de este municipio tiene influencias francesas, alemanas, italianas, españolas e inglesas, las pintorescas casas construidas en zigzag se adaptan armónicamente a la topografía única de la región. Honda cuenta con más de 40 puentes que cruzan los ríos Magdalena, Gualí, Guarinó y otras quebradas, incluyendo el icónico Puente Navarro, declarado Monumento Nacional por su importancia histórica y técnica, además por ser el primer puente metálico construido en Suramérica.

Para los amantes de la historia y la cultura, Honda ofrece una experiencia enriquecedora. Desde la primera capilla establecida hace más de 125 años hasta el museo nacional que cuenta la historia y desarrollo del río de La Magdalena. Cada rincón de Honda respira historia y tradición.

A lo largo del año tiene una variada agenda festiva y cultural que va desde el Festival del Río en el mes de febrero hasta La Magdalena Fest pasando por el Festival de Pintura Ibanasca. A esta programación se complementa con la agenda organizada por la Agencia Cultural del Banco de la República.