En octubre presentarán la reforma a la Justicia al Congreso, confirmó la ministra Buitrago

Judicial

La segunda semana de octubre se presentará al Congreso de la Republica el proyecto de Reforma a la Justicia que proponen la Corte Suprema y la Fiscalía, según confirmo la ministra Angela María Buitrago.

El proyecto consta de cinco ejes, y entre las principales novedades se busca ampliar las condiciones para la extinción de los procesos penales, modificación para aplicar los principios de oportunidad y extender la justicia negociada a delitos cometidos contra menores.

No obstante, la ministra Buitrago, aclaró que la reforma no traerá posibilidad de impunidad para quienes comentan delitos contra niños, por el contrario, adelanto que el proyecto se enfocara en atacar los riesgo que enfrenta la población infantil del país.

“No hay posibilidad de impunidad, no hay posibilidad de generar una ausencia de responsabilidad, por el contrario se está buscando acrecentar y determinar todas las fuentes de riesgo para la población infantil y cumplir las normas de la Convención de Beijing. El principio de oportunidad, yo lo he dicho de manera pedagógica, es la suspensión, la interrupción o la terminación de la acción. No existe ninguna propuesta en ese sentido. Sobre esa base tampoco existe propuesta de quitar las prohibiciones de los subrogados ni las prohibiciones frente a los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Buitrago.

En ese sentido, la jefa de la cartera de Justicia señalo que lo que hoy se está discutiendo frente al proyecto, es la importancia del uso de mecanismo de justicia premial para atacar de fondo las redes criminales.

“Desde el punto de vista de la necesidad de desarticular las bandas y las organizaciones criminales que solamente conocen los propios actores, por ejemplo de pedofilia o de violencia digital o de violación de niños, niñas y adolescentes. Por esa razón creo que es importante que entendamos que dentro de la investigación se requiere también un procedimiento especial para lograr detectar todos los actores y todos los partícipes de los hechos contra los niños, niñas y adolescentes. Lo que se quiere es precisamente sancionar a todos los responsables”.