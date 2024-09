El Clan del Golfo multó con 2$ millones a una pareja de infieles en Buriticá, Antioquia

Buriticá, Antioquia

El pasado 27 de julio de 2024, Caracol Radio publicó una denuncia con información de la comunidad de varias veredas del municipio de Buriticá en el Occidente de Antioquia. En esa ocasión se quejaban de las nuevas reglas de convivencia impuestas por el Clan del Golfo, además de la instrumentalización de los líderes comunitarios. De nuevo, habitantes de la zona se comunicaron con este medio de comunicación para indicar que luego de la publicación de la queja sobre la presión de los ilegales, ésta cesó un poco, pero solo por unos días. Pese a que las mismas fuentes habían indicado que la alcaldía había negado la información publicada en ese momento.

En esta ocasión, las fuentes aseguran que el grupo ilegal de nuevo retomó las proactivas abusivas contra la comunidad, aunque ellos le recalcan a los civiles que es por mantener un buen comportamiento en las veredas. Las golpizas propinadas a quienes son reiterativos en las faltas les dejan otra percepción. Una de las fuentes le contó a Caracol Radio que hace pocos días el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) le impuso una multa de 2 millones de pesos a una pareja de infieles. Según la información, un hombre con esposa frecuentaba a otra dama; el grupo se enteró y como sanción les obligó a cada uno a pagar un millón de pesos. Lo más grave es que quien se niegue a pagar podría estar sujeto a ser golpeada, amenazada de muerte y hasta tener que abandonar el territorio.

También detallan que en la ruralidad no había ninguna restricción de horarios en los locales comerciales de venta de licor y que desde hace poco estos sitios tienen que cerrar a las 2 am o se exponen a una multa de entre uno a cinco millones de pesos. Además, están yendo más allá. Denuncian que quien quiera hacer celebración de cualquier índole en su casa, debe solicitar a los ilegales la autorización para ello y esperar la aprobación; de lo contrario no puede hacerla afectando el diario vivir de los civiles.

Reclutamiento

Las fuentes también indican a Caracol Radio que están reclutando a la comunidad para que trabaje para ellos como informantes. Deben contarles los movimientos sospechosos de personas o autoridades. No importa si es menor o mayor de edad. Para ello les están ofreciendo altas sumas de dinero y un celular. No tiene que hacer más. Solo servir de informante. Los que aceptan ya no quieren hacer otra cosa, es decir, ejercer cualquier otro tipo de labor que conlleve un esfuerzo físico.

Plazas de vicio

Aunque en algunas ocasiones el grupo ilegal Clan del Golfo ha rechazado las plazas de vicio en los municipios, parece que lo que les incomoda es que otra persona venda las dogas, porque esos expendios deben ser autorizados por ellos y vender su mercancía, quien no lo haga se expone a multas de hasta 30 millones de pesos, el desplazamiento o la muerte. Esta situación es en el mismo territorio de Buriticá.

Recordemos que esta denuncia está ligada a lo que informó la policía Antioquia la semana pasada de que, en las poblaciones de Ebéjico, Armenia y Heliconia, también en el Occidente de Antioquia, el mismo grupo criminal ordenaba cómo las mujeres debían cumplir con la recomendación de cómo tener el color de cabello, las uñas y un vestuario sugerido.