El Clan del Golfo impuso reglas de convivencia en zonas rurales de Buriticá

Buriticá, Antioquia

Caracol Radio recibió una denuncia de la comunidad rural del municipio de Buriticá cercana al proyecto minero de la Zijin Continental Gold sobre recientes atropellos e intimidaciones del Clan del Golfo a los habitantes de las veredas Higabra, Naranjo, Mogotes y el corregimiento de La Angelina. Por estas zonas, detalla la denuncia, se mueven libremente, incluso transitan por la vía industrial de la mina, por donde solo puede pasar la población registrada.

Las fuentes consultadas, que por temor a represalias solicitaron no se revelara su identidad, explicaron que en varias ocasiones en las veredas mencionadas las comunidades han sido sorprendidas por los ilegales cuando están reunidos en las casetas comunales, es decir, ya no los citan, sino que se presentan y con libreta en mano les leen lo que califican como las nuevas reglas de convivencia. Entre otras, prohíben las riñas, la venta de drogas, el consumo de estas, los chismes, la infidelidad y la venta de licor de manera informal, so pena de recibir castigos graves si hacen caso omiso. Por ejemplo: multas entre 1 a 5 millones de pesos, otro, es poner a los sancionados a barrer las vías públicas con carteles que señalan la supuesta falta cometida.

Precisamente sobre estas sanciones, las fuentes relataron a Caracol Radio que hace cerca de 15 días un hombre, quien presuntamente estaba vendido alucinógenos, el grupo ilegal le impuso una multa de 30 millones de pesos; como no pudo pagarla, le tocó abandonar el pueblo de Buriticá antes de que lo asesinaran. El otro caso ocurrió el pasado lunes 22 de julio. Ese día el Clan del Golfo retuvo a otra persona y le generó una golpiza; lo tuvo retenido hasta el martes cuando fue liberado.

Indican que las autoridades locales como ejército y policía conocen de la presencia del grupo, pero que por ahora no han brindado una solución a lo denunciado. Por eso decidieron hacerlo público mediante Caracol Radio.

Esta situación comenzó desde hace unos cuatro meses y recalcan que sabían de la presencia del grupo armado en el territorio, pero apenas desde ese tiempo se incrementaron las intimidaciones. Manifiestan que pensaban que iban a estar un poco tranquilos por la cercanía con la mina, pero eso no es así.

Instrumentalización a las juntas de Acción Comunal y “denunciar es comprar la lápida”

Las personas que valientemente se atrevieron a conversar con Caracol Radio aseguran que la principal preocupación es que el grupo ilegal está tratando de instrumentalizar a las JAC porque les han indicado que deben servir de intermediarios con la comunidad y que les den información de la zona y movimientos de toda índole.

Manifiestan que la intención del grupo es poder tener el control absoluto de las zonas aledañas al proyecto minero para ingresar tranquilamente a él y de manera ilegal por los túneles. Su principal objetivo es apoderarse del oro de la mina de la multinacional.

¿Qué buscan con la denuncia?

Lo primero es que las autoridades tomen cartas en el asunto para impedir la expansión acelerada que tiene el Clan del Golfo en las comunidades con acción directa contra ellos, ya que el temor que se ha generado desde su intervención ha aumentado y ya no se sienten tranquilos en sus casas, las cuales los ilegales vistan con regularidad y temen que las presiones se incrementen, ya que se atrevieron a contar lo que ha estado sucediendo. Además, porque las sanciones no solo son económicas, también mencionaron que, quienes incumplan lo ordenado podría ser asesinado, por ello, el temor.