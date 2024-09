Desde el Concejo de Bogotá exigen la renuncia de la directora de la UAESP,Consuelo Ordoñez

Bogotá

En medio de la polémica por el cese unilateral del contrato de prestación del servicio de los cementerios distritales en Bogotá por parte del operador Jardines de Luz y Paz, desde el Concejo de Bogotá exigen la renuncia de la directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez.

Según indicó la concejal Diana Diago, esta solicitud se debe no solo a las denuncias interpuestas por Eder Parada operador de Jardines de Luz y Paz, sino también a la situación que se vive en Bogotá debido al tema de las basuras.

“No es posible que Bogotá se haya convertido en un basurero a cielo abierto, que las diferentes localidades y barrios de la ciudad en los que incluso hay presencia de roedores. Además es gravísimo que a la directora de una entidad tan importante se le haya denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, por presuntamente haber recibido dineros para prorrogar un contrato, por eso solicité la renuncia de la directora de la UAESP al señor alcalde Carlos Fernando Galán”.

Por su parte el concejal Daniel Briceño, advirtió que a la fecha, sigue sin conocerse cuál será el nuevo plan de manejo de basuras que implementará la UAESP en Bogotá.

“Hoy hay un limbo completo sobre el nuevo esquema de basuras. Además de todo el ruido que tiene en materia denuncias, todo el ruido que tiene con la prestación deficiente de basuras que obviamente viene anterior administración, pero no ha habido acciones reales frente a la directora sobre este tema, pues no le ha querido dar la cara al Concejo y no ha respondido sobre cómo es que van a proyectar el nuevo esquema basuras. Se decía que tenían que proyectarlo y estructurarlo a este mes y hasta el momento no sabemos realmente en qué va, ni cuál va a ser ese nuevo esquema porque aquí en ni siquiera en el plan de desarrollo que hicieron explicarlo”.

Además, el concejal Leandro Castellanos, anunció que se citará a la directora Consuelo Ordoñez a un debate de control político en el Concejo, para que responda por las denuncias frente al contrato de los cementerios distritales en Bogotá.

“Vamos a citar a la debate de control político para que todo esto tenga la resolución que nosotros queremos y obviamente también esperar a que se defienda, pero las entidades no están por encima de las personas y en este momento nosotros creemos realmente que si se tiene que defender sería beneficioso para la ciudad que se defendiera fuera del cargo”.

Según denunciaron desde el Concejo de Bogotá, solo en 2024 se han recibido más de 50.000 quejas por la no recolección de basuras en la ciudad.