La seguridad privada no le permitió el ingreso a Provenza a una joven por su vestuario

Jóvenes que no dejaron entrara a Provenza por su vestuario

Medellín

En las redes sociales está circulando un video en el que dos jóvenes graban una situación que ha generado rechazo por los internautas, además de políticos, entre ellos el presidente Gustavo Petro y el representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho.

En el video grabado por un joven narra que un vigilante privado le impidió el ingreso a él y su hermana por su vestuario a la zona de Provenza en el Poblado Sur de Medellín. Uno de los jóvenes muestra su vestuario; este era un pantalón tipo jean y una camisa sin mangas, mientras que la joven tenía una blusa y una falda corta. Aunque no se muestra al vigilante, si se alcanza a escuchar a una persona que les indica que no pueden ingresar a la zona con ese vestuario, no les puede permitir la entrada. “Es por el código de vestuario de la alcaldía”, escucha. También indica que la prohibición es para la joven únicamente. Luego de un diálogo corto con el vigilante, los jóvenes deciden abandonar el lugar.

Ante este hecho, el presidente de la República Gustavo Petro publicó el video en su cuenta de X en la que escribió “Esto se llama franquismo. ¿De dónde sacan los franquistas colombianos que defienden la libertad?”. Mientras que el representante a la Cámara Daniel Carvalho agregó: “Ninguna entidad puede prohibir el tránsito de los ciudadanos en el espacio público”. @AlcaldíadeMed tiene que detener esta práctica abusiva”.

Por el momento, la alcaldía de Medellín no se ha pronunciado sobre esta situación que vulnera el libre desarrollo de la personalidad de las personas que denunciaron el percance.

Esto se llama franquismo. ¿De dónde sacan los franquistas colombianos que defienden la libertad? pic.twitter.com/hRuVHR6mNW — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2024