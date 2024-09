No es matar es hablar: Presidente Petro insiste en Acuerdo Nacional

En una alocución desde Gigante, Huila el presidente Gustavo Petro envió un nuevo mensaje a los colombianos, una declaración en la que se refirió a los retos que ha tenido su gobierno y las amenazas de las que ha sido víctima.

El jefe de Estado señaló que “un grupo poderoso y sectario” del país hoy está pensando en magnicidios, citando las declaraciones del embajador de los EE. UU. Francisco Palmieri en Caracol Radio, en donde aseguró que hay un riesgo de seguridad.

“Buscar, con artificios y manipulaciones jurídicas, tumbar al presidente elegido por los colombianos. Para el asesinato quieren usar venenos o volquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores. Para tumbar al gobierno buscan un golpe parlamentario, una votación en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes”, señaló el mandatario.

El presidente aseguró que a sus contradictores “no les gusta que estemos construyendo equidad social e incautando centenares de toneladas de cocaína, saben que apuntamos al centro del corazón de la mafia y del privilegio”.

Petro también se refirió al apoyo en las calles tras la jornada de movilizaciones del pasado jueves

“La gente que apoya el cambio sale por decenas de miles a las calles y llenan las plazas. Se abisman ciertas personas con dinero al ver que, a pesar de sus mentiras de todos los días, la gente sale con la esperanza en la mano a apoyar el gobierno. Millones de personas no permitirán el golpe de las corbatas”, argumentó.

Por eso envío un mensaje a sus retractores: “le digo a esas corbatas, no sean ignorantes, no violenten el país, es el momento de hablar sin rodilleras. No es matar, es hablar (…) Mientras gentes poderosas buscan lo peor: tumbarme o matarme como dicen, nosotros tendemos la mano y les decimos que no repitan la historia trágica de Colombia. Nos merecemos otra historia y otra suerte”.

Acuerdo Nacional

El presidente volvió a hablar del Acuerdo Nacional, una iniciativa que están liderando la directora del DAPRE y el ministro del interior, el presidente aseguró que es el principal camino para lograr la paz.

“Hace 35 años firmamos la paz y paz es lo que quiero para el país. Hay tres alternativas para Colombia: volver al fusilamiento de miles de jóvenes, centenares de masacres, y sangre por doquier; o imponer los cambios a la fuerza; o lograr la paz dialogando y logrando que los cambios que necesita el pueblo se hagan de forma dialogada y tranquila. Yo prefiero la última opción y por eso he convocado hace dos años a un Acuerdo Nacional”, dijo.

A esto añadió: “Mientras gentes poderosas buscan lo peor: tumbarme o matarme como dicen, nosotros tendemos la mano y les decimos que no repitan la historia trágica de Colombia. Nos merecemos otra historia y otra suerte”.

Sobre el acuerdo económico para créditos firmado con los banqueros, por 55 billones de pesos, el jefe de estado dijo que “la reactivación de la productividad del país deben servir para transitar a energías limpias pero también para que usted: tendero, conductor, pequeño empresario pueda acceder al sistema bancario”

Finalmente, el presidente volvió a insistir en sus reformas y proyectos sociales.

“Cuando ustedes votaron por mí fue para cambiar eso. En el camino del cambio aparecen poderes inmensos estatales, sociales o políticos, tratando de impedirlo. Nos acorralan a veces, nos amenazan, nos derrumban decretos, paralizan por meses los proyectos de ley”, dijo.

Por eso insistió en la necesidad de que avancen las reformas en el congreso “Pero insistimos y avanzamos. Solo con usted activo o activa, en las calles, en las redes, sin silenciarnos, avanzamos. A veces hay pereza o desánimo, pero Colombia solo nació, y creció con su pueblo luchando”.