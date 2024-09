Tabla del descenso 2024: Así quedó tras el empate del Deportivo Cali

Deportivo Cali no pudo ganar en calidad de local y terminó empatando contra La Equidad en el duelo por la fecha 11 de la Liga colombiana. El conjunto vallecaucano no conoce lo que es ganar desde hace 7 jornadas y, con la designación de Sergio Herrera como el nuevo entrenador, el triunfo no se pudo dar.

No obstante, no terminó siendo del todo malo el punto obtenido contra el equipo bogotano, pues el cuadro Azucarero se quedó desde el minuto 52 con un hombre menos. Anderson Plata, cometió una fuerte infracción contra Élan Ricardo que no dudó en sancionar con tarjeta roja el árbitro Wilmar Roldán.

Este empate, si bien no le suma mucho al Cali en el tema del descenso, ayuda a que su promedio no se vea tan comprometido, aunque sigue en la zona baja de esta clasificación en el puesto 17 con 1.05.

Situación del descenso 2024

Para el 2024, los dos equipos que ascendieron fueron Patriotas y Fortaleza, clubes que tendrán su conteo de promedio solamente por lo que hagan durante el año. A las 18 instituciones restantes, se le tiene en cuenta los puntos desde el año 2022.

“Para la elaboración de la Tabla de Descenso de la Liga 2024, se tendrá en cuenta el promedio de descenso. Este promedio se calculará dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de partidos disputados”, especifica la Dimayor en su reglamento.

De momento, los equipos que están perdiendo la categoría son Patriotas y Jaguares. El conjunto de Montería recientemente sumó tres puntos luego de imponerse ante Envigado, otro rival directo en la lucha por no descender. Cali, por su parte, está en el puesto 17 de esta tabla del descenso.

Tabla del descenso 2024