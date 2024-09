Proyecto de ley ‘Estudio sin Madrugón’: colegio samario es referente del modelo académico

Santa Marta

Por estos días se abrió debate en todo el país por el nuevo proyecto de ley que busca prohibir las clases en los colegios de Colombia antes de las 7:00 de la mañana; por temas relacionados con la salud de los niños y niñas. Dicho proyecto lleva por nombre ‘Estudio sin madrugón’ ,una alternativa que ya se emplea en un colegio de Santa Marta.

Y, es que según lo expuesto por senador del Partido Liberal, Alejandro Chacón, quien junto a su bancada lidera el proyecto de ley, su finalidad es que las instituciones públicas, así como privadas, no comiencen sus jornadas antes de las 7:00 de la mañana. El objetivo es reducir la duración de las clases, pasando de 60 a 45 minutos cada sesión.

En Caracol Radio, dialogamos con directivos docentes de la ciudad, exactamente del colegio European School de Santa Marta, institución que desde hace cuatro años inició con esta medida escolar.

“Trabajamos brindando una formación integral desde los derechos del menor, valores y ciudadanía. En esa busqueda del deseo por el bienestar de los niñas, niños y nuestros jóvenes hemoscreado a European School con modelo de Educación Finlandés. El European School de Santa Marta, al inicia clases a las 7:00 a.m., eso ya está instituido, aprovechando varios beneficios respaldados por estudios internacionales”, explicó Claudia Mosuera, rectora del plantel educativo.

Precisó, además, que en la búsqueda del deseo por el bienestar de los estudiantes, decidieron dar una formación integral en todos los aspectos, desde los derechos del menor y demás ciudadanos. Indicó que el modelo educativo finlandés empieza desde las 8:30 de la mañana, bachillerato, y 9 de la mañana, primaria.

“Nuestros estudiantes entran a las 6:45 de la mañana para iniciar clases a las 7 hasta la 1:45 pm. Con bastante alegría vemos que Colombia quiere alinearse a los estandáres educativos internacionales. Que se pueda implementar un horario tardío para estudiantes mejorará su rendimiento académico”, anotó.

BENEFICIOS DE EXTENDER EL HORARIO

1. Mejora en el rendimiento académico: Varios estudios indican que los adolescentes rinden mejor cuando las clases comienzan más tarde, lo que se asocia a un mayor nivel de concentración y alerta.

2. Mejor salud física y mental: El inicio a las 7:00 a.m. permite a los estudiantes dormir más, ayudando a prevenir el agotamiento y reduciendo el riesgo de problemas de salud como la ansiedad y la depresión.

3. Reducción del absentismo: Al ajustarse mejor a los ritmos naturales de sueño de los adolescentes, los estudiantes tienden a faltar menos a clases y llegan más puntuales.

4. Mejora en el bienestar general: Las escuelas que han retrasado sus horarios reportan estudiantes más descansados, lo que mejora su motivación y comportamiento en clase.

Finalmente, al consultar a un estudiante del grado noveno, de la Institución Normal San Pedro Alejandrino, nos afirmó que “levantarme temprano a veces me desgana y siento casancio a cada momento. Me acuesto a las 12 de la noche por tareas y algunos compromisos con mis papás, porque también le ayudo, pero no es suficiente (...) mi mamá se despierta a las 5 para hacerme desayuno”.