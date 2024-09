En el proyecto IP Conexión Centro Eje Cafetero no hay nuevos peajes: Presidente de la ANI

Armenia

El Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI Francisco Ospina ratificó que las obras viales que se pretenden construir mediante alianza público - privada en el eje cafetero no tendrán nuevos peajes.

Durante debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de Alianza Público – Privada IP Conexión Centro, los representantes a la cámara del Quindío Piedad Correal y Jhon Edgar Pérez dejaron en claro la importancia de la doble calzada Calarcá La Paila a pesar de que voceros de Caldas y Risaralda insistieron en sus posturas de no apoyar estas inversiones.

No habrá más peajes en el eje cafetero; ANI

El Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI Francisco Ospina durante este debate fue claro en afirmar “Lo que sí está haciendo el Presidente de la República y es política el Ministerio de Transporte del Viceministerio de infraestructura y demás, es que las nuevas adjudicaciones los nuevos proyectos no tienen nuevos peajes, ni tienen incrementos más allá de los incrementos de los incrementos de IPC, entonces aclaramos en este proyecto no hay nuevos peajes, no hay nuevas consideraciones de incrementos más allá de lo establecido en las normas.

Y agregó “también creo que es prudente poner la discusión la posibilidad de retirar peajes, si se pone en la discusión la posibilidad de retirar peajes, pues también tiene que estar la discusión que el tipo de proyecto ya es otro ya el alcance del proyecto cambia la posibilidad que tiene esta implementación de proyecto cambia y esa es una decisión que tiene que estar en consenso nacional. El señor Presidente lo ha dicho aquí se ejecutan las obras que las comunidades acepten y quieren realizar.

Aumenta presupuesto para obras de IP Conexión Centro

El presidente de la ANI señaló que este es un proyecto que está en ajustes, pero recordemos que en general casi siempre el valor de cada producto, este recaudo de peajes en gran medida se reinvierte en la operación, el mantenimiento, la grúa, al centro de control y todo lo demás sobre los 204 kilómetros que contempla el proyecto, o sea, que ya de base casi la mitad del recaudo se reinvierte de manera directa sobre esos tramos en los que se realiza para hacer el mantenimiento.

Si bien el proyecto original era 5.2 billones de pesos, hoy estimamos que con los recaudos y con el no inicio de la fase de construcción teniendo en cuenta, que se está moviendo el cronograma, el proyecto estaría en el orden de 6.4 billones y pues esa ese incremento en la inversión hacia tramos y regiones que no se consideran el proyecto original, no tenemos hoy la conclusión de lo que se va a hacer finalmente, no se ha cerrado, no se puede cerrar, a lo que sí nos comprometemos con los sectores que en la primera quincena de noviembre estaremos en región socializando los detalles de la propuesta iniciativa privada y seguimos en nuestro rol de contraparte contractual de un originador que trae una iniciativa privada haciendo los ajustes que van alineados con política pública.

Doble calzada Calarcá – La Paila

En el debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes nuevamente congresistas, diputados y concejales de Caldas y Risaralda se mostraron en contra de las inversiones de esta alianza público privada en especial de la doble calzada Calarcá, Quindío y La Paila en el Valle del Cauca, tema que fue defendido por los Representante a la Cámara del Quindío

Piedad Correal Representante a la Cámara

“Allí dejé clara mi postura, fue que la obra de la doble calzada Calarcá La Paila es fundamental no solamente para el Eje Cafetero, eso es una obra que se requiere para la conectividad del centro del país hacia el Pacífico y que tiene un embotellamiento terrible cuando se termina el túnel de La Línea con esa gran movilización que existe permanentemente de vehículos de transporte terrestre, camiones, tracto mulas y demás.

Y agregó “le pedí celeridad al Gobierno Nacional para que lo más rápido posible se pueda tomar la decisión sobre la oferta o las ofertas que se presenten por el sector privado para realizar dicha doble calzada y que ya existen en este momento los diseños y la socialización que se han venido haciendo por el sector privado en los tres departamentos. Allí se nos aclaró por parte de la ANi que a raíz de esas audiencias que se realizaron se pidieron unos ajustes a la propuesta y que obviamente continuaría la propuesta de la construcción de la doble calzada Calarcá - La Paila entonces yo fui muy enfática en la necesidad de sacar ese proyecto adelante porque además está demostrado que lo privado funciona más rápido que lo público.