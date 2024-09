Personero de Tuluá Óscar García resulta ileso tras ataque armado

Tuluá, Valle del Cauca

El personero de Tuluá, Óscar García, fue víctima de un atentado cuando se movilizaba por la vía que comunica con el corregimiento de La Marina. Según información preliminar, el funcionario fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego contra el vehículo en el que se transportaba.

Sin embargo, la rápida reacción de su escolta repelió el ataque permitiendo que el señor García resultara ileso.

Tras el ataque se pronuncio el personero, asegurando que se encontraba bien, pero también denunció que se siente desprotegido por parte de las autoridades locales.

“Quiero denunciar que no he tenido acompañamiento de la Policía Nacional, estoy desprotegido, por tanto, hago responsable de las autoridades de policía por cualquier situación que me pueda suceder, ya que, no he tenido acompañamiento en este lamentable caso, razón por la cual solicitó al gobierno departamental velar por mi seguridad”, aseguró García Trujillo.

La Federación Nacional de Personerías de Colombia expresó su rechazo al atentado y solicitó a las autoridades reforzar las medidas de protección para él y su familia. Según la federación, desde hace varios días el personero venía recibiendo amenazas a través de redes sociales, lo que había generado preocupación.

Así lo manifestaban en un comunicado del 16 de septiembre “La Federación Nacional de Personerías de Colombia se dirige a la comunidad tulueña y a la opinión pública en general para manifestar su profundo rechazo ante los ataques sistemáticos que ha venido recibiendo el personero municipal de Tuluá a través de redes sociales. Estos ataques, orientados a deslegitimar su honra y reputación, que se alinderan en la transgresión de tipos penales, no solo afectan gravemente su integridad como funcionario público, sino que además atentan contra la credibilidad de la institución que él representa”.

Hace un par de días venimos denunciando las amenazas contra nuestro compañero Oscar García, Personero de Tuluá, y hoy, debemos anunciar que acaba de sufrir un atentado sicarial en su contra en su municipio @FiscaliaCol @PGN_COL @FenalperCo @Personeriaflo 🚨 pic.twitter.com/so0cN9DGD6 — Jorge Lara (@jorgelara85) September 21, 2024

La Personería Municipal de Tuluá también manifestó su rechazo contra el atentado al personero Óscar Alejandro García Trujillo y solicitó de manera urgente que se proteja la integridad del funcionario dado que las autoridades locales, según manifiesta el comunicado de la Personería, no han prestado la protección necesaria para evitar una situación que ponga en riesgo la vida del personero.

Además “la Policía, que tiene competencia en nuestro municipio, desarmó por trámite legal a la escolta de la Unidad de Protección asignada y se negó a conducir al representante del Ministerio Público hasta un lugar seguro, poniendo en grave riesgo su integridad”.

Igualmente solicitaron que se hagan las respectivas investigaciones, ya que se desconoce la procedencia tanto de las amenazas como del ataque sicarial.

Comunicado de la Personería de Tuluá Ampliar

Entre tanto, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, también condenó el ataque y manifestó su preocupación por la creciente ola de violencia contra los personeros en la región. Mendoza hizo un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los funcionarios que, como García, han sido blanco de amenazas y ataques.

Condeno el atentado del que fue víctima Óscar Alejandro García , Personero de Tuluá, le doy gracias a Dios porque salió ileso del mismo.



Hago un llamado insistente a la Unidad Nacional de Protección - @UNPColombia para que agilice administrativamente y apruebe los esquemas de… pic.twitter.com/Y8MKXCYYN1 — Personería de Cali (@personeriacali) September 21, 2024

Recordemos que Tuluá ha sido un lugar donde se han presentado varios ataques sicariales en lo corrido del año y han cobrado la vida de dos concejales y una funcionaria de la alcaldía municipal.