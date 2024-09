Ley de Financiamiento: gerente del Banco de la República cuestionó regla fiscal verde

Cartagena

En el congreso de Confecámaras que se realiza en Cartagena, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, criticó la propuesta de regla fiscal verde planteada en la nueva reforma tributaria del Gobierno Nacional.

El directivo del banco emisor cuestionó el cambio que se propone, enfatizando que la regla fiscal debe ser algo estable y que no se debe cambiar constantemente porque pierde credibilidad.

“Creo que es importante que sea algo estable, es importante que cuando se establece una regla para autorregularnos tratemos de no estarla cambiando cada rato porque pierde credibilidad. Es una regla cuya credibilidad está basada en su super durabilidad y que sea estable y sea larga”, manifestó.

Sobre la regla fiscal verde consignada en la nueva reforma tributaria, Villar cuestionó que el país deje de contabilizar el gasto con proyectos verdes y afirmó que se tendrá que pagar esa deuda. Para el gerente del Banco de la República, el Gobierno debe priorizar cómo distribuir los recursos disponibles.

“La pregunta es: ¿esa deuda no la vamos a tener que pagar? Y creo que en la medida que la vamos a tener que pagar, tenemos que contabilizarla. Alguien podría decir, pero es que, me podría criticar con todas las razones, es que usted no considera que lo verde es muy importante, que el cambio climático es importante, considero que es absolutamente fundamental, tan importante como la educación de los niños, ¿no vamos a contabilizar la deuda generada para pagar la educación en este país?; tan importante como la salud. ¿No vamos a contabilizar la deuda que se genera para pagar los gastos de salud?; tan importante como construir esa infraestructura. Entonces, ¿no vamos a contabilizar esa deuda? Si empezamos a excluir cosas de deudas cuyos intereses o amortizaciones sí tenemos que pagar, pero las excluimos porque son bienes públicos importantes, podemos determinar que en general el gasto público se hacen cosas importantes, sobre eso esperamos todos, que el gasto público se hagan cosas importantes”, concluyó.