Cuánto dinero es recomendable ahorrar para emergencias: 4 consejos de expertos

Un imprevisto puede ocurrir en cualquier momento. Esos gastos que suelen poner en aprietos financieros a los ciudadanos son conocidos porque no se pueden predecir, pero se convierten en un dolor de cabeza. No obstante, los colombianos pueden estar preparados para cualquier tipo de emergencia económica, para así responder de la mejor manera y no verse tan afectados.

La inteligencia financiera es esa habilidad que permite que los ciudadanos puedan evitarse problemas a futuro. Ser ordenado, ahorrar, tener un presupuesto, identificar los gastos fijos y más acciones de este tipo, que son estratégicas, ayudarán a ser más responsable sobre el dinero y el futuro.

Una emergencia médica, una reparación inevitable en el hogar, fallas mecánicas en el vehículo, o un robo son problemas que pueden darse en cualquier momento y que suelen implicar en muchas ocasiones grandes sumas de dinero. Por tanto, el no estar preparado causará que sean preocupaciones mayores al tener que endeudarse.

Para salir de estos problemas, los ciudadanos que no cuentan con el dinero tienen a pedir prestado a sus amigos, familiares o, incluso, a los bancos por medio de un crédito. Situaciones que para nada son deseables. No obstante, tienden a ser el plan A.

Ahora bien, para evitar que las personas tengan que pedir dinero prestado a sus conocidos o a un banco, es importante consolidar una estrategia financiera y apropiarse de la inteligencia financiera en el día a día. Adicionalmente, para estas situaciones en particular se debe tener un fondo de emergencia.

¿Qué es un fondo de emergencia?

El fondo de emergencia es una estrategia financiera que busca que los ciudadanos se enfoquen en sus finanzas personales. De acuerdo al banco BBVA tiene como objetivo que las personas realicen “una reserva de dinero que se utiliza para hacer frente a gastos que llegan de forma repentina y extraordinaria. Una red de seguridad económica que protege a un individuo o a una familia frente a acontecimientos imprevisibles.”

Al mismo tiempo, desde este banco señalan la importancia del fondo de emergencia, ya que ayuda a proteger el patrimonio cuando hay algún imprevisto y se evita caer en préstamos bancarios. De hecho, Dositeo Amoedo, presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF), comentó que es un proceso que en caso de necesidad a corto plazo se puede emplear.

Además, los fondos de emergencia brindan tranquilidad, seguridad financiera, y ayudan a que los ciudadanos tengan un impulso para lograr objetivos

¿Cuánto dinero es recomendable ahorrar para emergencias?:

Al respecto, desde BBVA indicaron que la cifra puede variar, ya que los diferentes tipos de urgencia pueden implicar más o menos dinero. No obstante, han aclarado que hay estimaciones.

El presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros comentó que en promedio en ese fondo de emergencias se debe contar con tres meses de consumo.

Mientras tanto, en BBVA los expertos han recomendado tener una cifra de unos seis meses de gastos.

¿Cómo ahorrar para emergencias?:

Para esto es importante: