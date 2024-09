Atentado en Puerto Jordán, ¿cuáles son los escenarios del proceso con el ELN?

En Hora20 el análisis a varios hechos relacionados con la seguridad, paz total y política de drogas. El debate sobre la crisis de violencia en Arauca, el control territorial de los armados y los resultados de la idea de paz total en ese departamento, así como el pronunciamiento del presidente Petro sobre un eventual levantamiento de la mesa de negociación con el ELN. Después una mirada al tercer ciclo en la negociación con Comuneros de Sur.

Lo que dicen los panelistas

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, calificó como inaceptable que en medio de un proceso de paz se presente un atentado terrorista, “no hay que olvidar que se está en la conmemoración de la creación del Frente Domingo Laín. Para el ELN es tradición hacer actos de violencia en el aniversario de la creación de este frente, que es el frente madre del Frente de Guerra Oriental”. Explicó que en Arauca se ha estado dando situaciones de menor gravedad con respecto a la guerra entre el EMC y el ELN, “allá se han dado varios ciclos de guerra, el último fue entre 2005 y 2010 con al menos 1.000 muertos”, de otro lado, dijo que desde finales del 2021 e inicios del 2022 se libra una nueva guerra, “este año se reportan más de 100 muertos hasta finales de agosto y reportan poco menos 60 casos de retenciones y desapariciones”.

Sobre el futuro de la mesa de diálogo, dijo que esa mesa lleva cuatro meses congelada, “la negociación con el ELN depende también del desenlace de Venezuela y esto a su vez en lo que pase con las elecciones en Estados Unidos”.

Para Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde y experto en conflicto, las negociaciones de paz con ELN estaban heridas de muerte desde hace siete meses, “lo de Comuneros del Sur fue un punto de inflexión, pero esto no va a salir bien y no creo que se recupere la senda de negociación”. Resaltó que un punto central de lo ocurrido en Arauca está relacionado con las capacidades de la Fuerza Pública, “el cese al fuego con el EMC en Cauca se levantó hace casi seis meses y la Fuerza Pública no da pie con bola y de otro lado, el Clan del Golfo es el grupo que más se expande”. Además, dijo que no se entiende la parálisis del Ejército y policía, “no se sabe si es de plata o de motivación, pero el ELN seguirá atacando, no es gran amenaza para el país, pero sí tiene capacidad de daño”.

Sobre los escenarios a futuro dijo que uno de ellos es que se dé una suspensión diálogos y deterioro de la seguridad en Arauca, Chocó y Norte de Santander. El siguiente escenario es que se revienta el ciclo, se acaba negociación y eso hace que el deterioro sea más rápido, “un escenario que se suma a la guerra interna que tiene el EMC entre Calarcá y Mordisco y un escenario de agotamiento de mesas en Buenaventura”.

Para Mauricio Valencia, investigador nacional de la línea de paz territorial y coordinador de proyectos sobre construcción de paz en frontera de la Fundación Paz y Reconciliación, lo que se ve es un síntoma de lo que pasó con la ruptura a finales del 2021 por las rentas ilegales, “desde 2022 se evidencia que el ELN propició un escenario de confrontación con el EMC y lo replegó hacia la zona limítrofe en Casanare”. Detalló que a finales del 2023 el EMC empezó una alianza con reductos de organizaciones provenientes de estructuras paramilitares en Casanare para que el EMC cooptara territorios de donde fueron desplazados por el ELN, “el escenario de confrontación se da entre Tame y Puerto Rondón y hacia la vía principal que conduce a Arauca; esa es la zona en disputa del EMC al ELN. El ELN en su capacidad intenta replegar esos intentos del EMC”.

De otro lado, dijo que es claro que hay que empezar antes que con una estrategia en seguridad con legitimidad, “no hay legitimidad de la Fuerza Pública en Arauca, entonces debe haber focalización de operación de Fuerza Pública en Puerto Rondón y Tame”.

Iván Cancino, abogado penalista, profesor universitario y columnista, señaló que en Arauca es conocida la presión que ejercen los grupos armados sobre la población civil o la relación que ha existido por años entre la política y el ELN. También señaló que el panorama de seguridad va más allá de la disputa entre el EMC y el ELN, pues afirmó que también pasa por la pelea entre otras organizaciones, las alianzas y el rol que ejerce la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Manifestó que el Presidente hablará de cese de las negociaciones, “pero eso tiene que ir con dosis de garrote y zanahoria”.

Por último, retomó los problemas de abandono estatal en el departamento y la forma como el discurso político de las guerrillas ha calado en las comunidades, “está la idea de que el Estado malo y la guerrilla buena y eso es difícil quitarlo de la mente”. También comentó que el problema no es meter más Ejército, pues considera que hay suficiente despliegue, “el problema es de efectividad, corrupción y dónde queda la inteligencia”.