“Demuestran que no están interesados en la paz”: MinInterior tras ataque de ELN en Arauca

Colombia

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, condenó el ataque que se registró en la base militar de Puerto Jordán en Arauca, el cual habría sido cometido por el ELN. El funcionario cuestionó la voluntad de paz de esa agrupación.

“El ELN está dedicado a genera terror, a generar violencia, a atemorizar a la ciudadanía de Arauca especialmente, toda la solidaridad con el pueblo araucano. Conozco la situación de violencia de ese departamento desde hace muchos años han tenido que soportar la barbarie del ELN”, dijo el ministro Juan Fernando Cristo.

Añadió que: “Demuestran definitivamente que no están interesados en la paz de Colombia y lo que tiene que hacer ahora el Estado es perseguir a los autores de ese atentado y estamos en una decisión clara de luchar contra esos violentos. No puede ser que mientras todavía está abierta una posibilidad de avanzar en una negociación, ellos acudan a un acto de terrorismo como en épocas anteriores que es totalmente condenable por toda la sociedad colombiana. No han entendido que los colombinos rechazan su accionar violento y es totalmente inaceptable”.

Sobre el futuro de los diálogos con el ELN, el funcionario señaló que la continuidad o no de estos depende del presidente Gustavo Petro y del comisionado, Otty Patiño.

“Ustedes saben que no se avanza en la mesa de negociaciones, que en este momento no hay cese al fuego, hay operaciones militares también no sólo contra el ELN sino contra los grupos violentos con los cuales no está pactado un cese al fuego, no está vigente el cese al fuego y obviamente esta situación tiene que llevar a la mesa de negociaciones, a los negociadores y al alto comisionado y al Gobierno Nacional a evaluar una situación, que insisto, es totalmente inaceptable”.