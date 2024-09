Posible debut de James Rodríguez con el Rayo Vallecano hoy: hora y cómo seguir

James Rodríguez debut (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El estadio de Vallecas se viste gala este lunes 16 de septiembre para recibir a Osasuna en un partido que promete el debut de una superestrella colombiana, James Rodríguez.

Después de su destacada actuación con la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial de 2026, donde fue la figura en el triunfo histórico contra la campeona del mundo, Argentina, el mediocampista cucuteño está listo para brillar en su vuelta en La Liga española.

El capitán de la Tricolor llega al Rayo Vallecano con la misión de aportar su experiencia y talento a un equipo que busca alejarse de la zona de descenso.

Esta estelar incorporación ha generado una gran expectativa entre los hinchas del Rayo Vallecano, quienes esperan que el colombiano sea el revulsivo que el equipo necesita para mejorar su posición en la tabla.

Declaraciones de su entrenador

El técnico español, Íñigo Pérez, destacó la rápida adaptación de James al equipo y su buen estado físico demostrado en la doble fecha FIFA, lo que le ha permitido estar listo para este crucial encuentro.

A lo anterior, también le añadió: “Ellos no saben la convocatoria antes del último entrenamiento, pero esto no es por capricho del entrenador, solo nos gusta testear si los jugadores tienen algún tipo de problema, que no es el caso de James. Ya han pasado unos días y él ha participado en dos partidos con su selección, no es lo mismo que antes del parón cuando estaba en un periodo de inactividad bastante largo”, afirmó Pérez sobre el “10″.

Dónde ver y hora del partido

Hora: 2:00 p. m. (Colombia).

2:00 p. m. (Colombia). Día: lunes 16 de septiembre.

lunes 16 de septiembre. Transmisión: DSports

DSports Estadio: Estadio de Vallecas.

Estadio de Vallecas. Árbitro: Quintero González.

Quintero González. Fecha: 5 de La Liga.

El debut de James Rodríguez no solo es una noticia esperada por los seguidores del Rayo Vallecano, sino también por los amantes del fútbol en general, quienes están ansiosos por ver nuevamente al zurdo en acción en una de las ligas más importantes del mundo.