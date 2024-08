Rayo Vallecano se ilusiona: del adiós de Falcao a la posible bienvenida a James Rodríguez

Sigue en vilo el futuro deportivo de James Rodríguez. A pesar de haber tenido una brillante participación con la Selección Colombia en la Copa América 2024, el volante cucuteño no ha logrado encontrar equipo para la temporada que ya inició. Si bien se habló de un eventual regreso al fútbol europeo, las negociaciones no tocaron puerto.

Justamente la más reciente posibilidad de fichaje se dio en este lado del mundo, más exactamente en suelo argentino. Versiones de prensa apuntaron que el jugador de 33 años estaba muy cerca de llegar a River Plate, equipo que se encuentra disputando los octavos de final de la Copa Libertadores y que de momento cuenta con un solo colombiano: Miguel Ángel Borja.

“Yo con la de Gallardo me tendría que retirar (su regreso), pero sigo redoblando, pero me dicen que en las próximas horas confirman a James, que James va a ser refuerzo de River... me dicen que James está a un paso”, fue la información dada por el periodista Gabriel Anello de Radio Mitre. Y agregó que el mismo Marcelo Gallardo, entrenador que regresó al club después de pasar por Arabia Saudita, se contactó directamente con él para sellar el acuerdo.

Si bien los rumores se acrecentaron con el pasar de los días, este mismo miércoles 21 de agosto Jorge Brito, presidente de River, negó por completo la posibilidad de ver al ‘10′ con la casaca de la banda cruzada. Al ser cuestionado por el posible fichaje de James, respondió tajantemente: “No, para nada”.

¿Se abre una puerta en España?

En medio de los rumores, la periodista Maite Martín reconoció en el Diario AS de España que hay un equipo de aquel país que tiene en los planes a James Rodríguez, aunque lo frena por completo la parte económica. “Su ficha es demasiado alta y cuadrar los números es un auténtico sudoku”, sentenció.

Pues bien, Marín hace referencia ni más ni menos que al Rayo Vallecano, equipo que viene de tener en sus filas a otra leyenda del fútbol colombiano: Radamel Falcao García. El cuadro de Madrid tiene como “sueño” hacerse con los servicios del cucuteño y a través de los patrocinios buscaría lograr algún acuerdo.

“El sueño de ver a James en Vallecas sea prácticamente una utopía, a pesar de que exista la vía de los patrocinios. Sin embargo, después de la llegada de su compatriota Falcao, no bajan los brazos. ‘Hay muchos nombres, pero primero hay que cuadrar los números. Intentaremos firmar lo mejor. Ojalá sean jugadores de renombre y que suban el nivel del equipo para conseguir el objetivo’, reconoció el director deportivo rayista, David Cobeño”, complementó la periodista.

En este orden de ideas, el elenco de Vallecas tiene hasta el próximo 31 de agosto para mandarle una oferta a Rodríguez Rubio, teniendo en cuenta que en esa fecha cierra el mercado europeo. Claro está que es libre de negociar con cualquier club al ser agente libre, esto luego de su salida del Sao Paulo.

De llegar a un acuerdo, sería el segundo equipo de James en España, recordando que en 2014 se dio su histórico pase al Real Madrid, y se convertiría en el quinto colombiano en portar su camiseta, tras Brayan Angulo, Johan Mojica, Iván Arboleda y el ya mencionado Falcao.