IATA: reforma tributaria tendrá impacto en los costos del combustible de avión

El gremio de las aerolíneas ha manifestado preocupaciones respecto a algunos aspectos incluidos en el texto de la reforma tributaria propuesta por el gobierno, que, aunque ofrece incentivos al turismo, también plantea medidas que podrían afectar negativamente a la industria del transporte aéreo. En particular, la inclusión de un impuesto del 200% al carbón ha generado gran inquietud, ya que afectará directamente el costo del combustible de aviación, uno de los principales gastos operativos de las aerolíneas en Colombia.

Paula Bernal, gerente general para Colombia de la Asociación Internacional del Transporta Aéreo (IATA), expresó que este impuesto podría generar un aumento del 4% en el costo del combustible de aviación, lo que tendría un impacto directo en el precio de los tiquetes aéreos y, por ende, en la conectividad regional y el turismo, sectores clave para la economía colombiana. “El combustible de aviación es uno de los mayores costos que enfrentan las aerolíneas. Este incremento, sin una estrategia clara de inversión en la descarbonización de la industria, podría poner en riesgo el acceso de muchos colombianos al transporte aéreo”, aseguró Bernal.

La ejecutiva de IATA también destacó que, aunque el impuesto al carbono tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en el sector aéreo colombiano las emisiones no se pueden compensar al 100%, sino solo en un 50%. Además, expresó su preocupación de que los fondos recaudados por este impuesto no estén destinados directamente a iniciativas de descarbonización dentro de la industria aérea, la cual aún no cuenta con alternativas tecnológicas o biocombustibles ampliamente disponibles para reemplazar los combustibles fósiles.

Bernal subrayó que la industria aérea aún está en las primeras fases del desarrollo de biocombustibles y que estos no están disponibles para su uso masivo en Colombia. Esto, sumado al alto costo de la transición hacia energías más limpias, hace que el incremento en los impuestos al carbono afecte principalmente a los usuarios del transporte aéreo, sin garantizar los beneficios ambientales esperados. “Un aumento tan elevado en el impuesto al carbono podría encarecer el servicio sin que se logren los objetivos ambientales que se buscan”, explicó.

Por otro lado, la gerente de IATA sugirió que, si la intención del gobierno es fomentar el turismo, se debería considerar una reducción del IVA en los tiquetes aéreos y en el combustible de aviación, pasando del 19% al 5%. “Esta reducción ya ha demostrado en el pasado que puede incentivar la demanda y sería una medida coherente con los objetivos de crecimiento turístico del país”, afirmó Bernal, señalando que un menor costo del transporte aéreo podría hacer que más personas opten por viajar dentro del territorio nacional y atraer a turistas internacionales.