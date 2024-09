Alerta por amenazas y agresiones a jugadores y directivos del Cúcuta Deportivo

Cúcuta

Las directivas del Cúcuta Deportivo están alertando sobre una grave situación que junto al cuerpo técnico y los jugadores han tenido que vivir durante los últimos días, relacionada a amenazas e intentos de agresiones por parte de algunos hinchas.

Afirman que entiende el malestar por los malos resultados que se han tenido, pero rechazan esta manera de manifestar el descontento, poniendo en riesgo la integridad de los miembros del equipo motilón.

“Esta forma de protestar no es justa, no puedo decir que lo negativo que tenemos deportivamente en este momento es solamente por eso, aceptamos la culpa nosotros, pero esto no ayuda en nada, porque los muchachos salen preocupados, a veces van al estadio con sus familias, no pueden salir a las calles, con sus hijos a un centro comercial porque son insultados y temen que pasen a cosas mayores, y no es justo, no hay nada que justifique la violencia” dijo a Caracol Radio Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo.

Comunicado oficial.



El Cúcuta Deportivo rechaza las agresiones, amenazas y hostigamiento, que han recibido los jugadores, el cuerpo técnico y directivos del equipo en las últimas semanas. pic.twitter.com/cOPqXs7wjS — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) September 15, 2024

Estas intimidaciones han escalado rápidamente a intentos de agresión durante y después de los partidos, llevando a momentos de tensión como los que tuvieron que vivir durante el último encuentro.

“En el último partido los muchachos se tuvieron que quedar en el campo después de terminado el juego casi una hora,los de las tribunas no se querían, esperando que los muchachos pasaran al camerino para poderlos agredir, en el campo piedras, monedas, una cantidad de cosas que pueden lastimarlos seriamente, tuvo que entrar el ESMAD para correr a los hinchas, que después estaban en la salida del estadio esperándonos, tuvimos que salir como a las 10 de la noche escoltados” puntualizó Sánchez.

Piden a las autoridades seguir brindando el acompañamiento necesario y a la hinchada no caer en este tipo de acciones que representan un peligro y que van en contra de lo que debe ser la fiesta del fútbol en cada uno de los estadios del país.