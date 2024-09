Sin Falcao, Millonarios visita a La Equidad: hora y cómo seguir el partido por la Liga

Millonarios vs La Equidad/Colprensa

Se cierra la jornada del domingo con La Equidad y Millonarios en el Estadio Metropolitano de Techo desde las 8:30 de la noche por la décima fecha de la liga colombiana. Los dirigidos por Alexis García vienen de rescatar un punto importante ante Patriotas luego de jugar gran parte del partido con un hombre menos. Los azules van de menos a más y cuentan con cuatro puntos en los últimos dos partidos con un Daniel Cataño imparable.

La transmisión del partido y el minuto a minuto usted la podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio desde las 8:30 p.m.

Es un duelo que favorece a los locales, cuentan con tres victorias, un empate y una derrota ante Millonarios que no gana en Techo desde el 2019. La última fue por la mínima diferencia con anotación del defensor central Alex Rambal.

Beckham y Carvajal con sus excompañeros

El historial de jugadores que han jugado en ambos conjuntos es amplio, los actuales que continúan perteneciendo al embajador son Beckham Castro y Juan Esteban Carvajal. El extremo ha tenido un buen inicio de semestre y es protagonista a diferencia del centro delantero, que suma minutos, pero aún no se consolida como titular, sin embargo, ya cuenta con una anotación.

La tabla de posiciones es un factor diferencial, Equidad cuenta con 12 puntos en 8 partidos disputados. No podrán contar con Leider Riascos quien fue expulsado el pasado 24 de septiembre ante Patriotas en condición de visitante, el lateral derecho cumplirá su respectiva sanción ante Millonarios.

Son dos partidos consecutivos sin marcar gol para los dirigidos por Alexis García, su última anotación tomo lugar en la quinta jornada en manos de Jhon Palacios en la derrota de su equipo ante Deportes Tolima. Por mala fortuna para él, también salió expulsado, pero estará disponible ante los azules.

Millonarios a romper la racha

Un semestre atípico para Gamero, los altibajos han estado presentes y cuando todo parecía tomar un buen rumbo llego una nueva lesión para el experimentado delantero Radamel Falcao, quien estará ausente por al menos un mes. Johan Hernández también continua su proceso de recuperación y aún no se sabe su fecha de retorno.

En la zona de ataque, el titular será Leonardo Castro, quien a pesar de no haber marcado en el presente torneo, es una garantiza goleadora para Alberto Gamero.

Son 5 años sin conocer la victoria en Techo, Millonarios buscará romper la racha con Mackalister Silva a la cabeza y una noticia positiva la vuelta de Jader Valencia, quien viene siendo protagonista en los últimos partidos y ya cuenta con un gol luego de más de 8 meses sin participar.