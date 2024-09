Cataño y las claves de su recuperación: Entrenar doble jornada y llegar hora y media antes

Daniel Cataño ha sido determinante en la sacudida de Millonarios en busca de regresar al grupo de los ocho mejores. El volante viene de marcar dos goles en los últimos dos compromisos, ante Patriotas en Villavicencio y Once Caldas en Manizales.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el volante antioqueño se refirió a su recuperación física, habló de las claves para su buen regreso, la importancia de Falcao en el grupo y la actualidad del plantel, entre otras cosas.

Su regreso

“Es un trabajo de todos, no solamente mío, es una parte solamente. Desde el médico César Ruiz, desde los fisios, los acondicionadores físicos, los médicos que me operaron, les hemos metido la ficha todos, gracias a Dios estamos bien, estamos aliviados y estamos pudiendo ayudar al equipo”.

¿Por qué comienza ganando Millonarios y le empatan tan seguido?

“Pueden haber varios factores que están influyendo para que pasen este tipo de cosas. A veces uno trata de dar lo mejor de sí, pero igual los rivales también lo someten a uno, tratan de reponerse. Nosotros ya íbamos ganando un partido (Once Caldas), tratamos de buscar el otro gol, yo soy de los que pienso, viendo el partido y analizándolo con el profe, nosotros el primer tiempo debimos irnos con otro gol y no tuvimos esa eficacia. Creo que ya Once Caldas comenzó a retomar su juego, era local, un estadio que es complejo por su grama alta y blandita, eso empezó a influir, el desgaste. Nos fuimos quedando un poco y creo que nos costó salir en el primer tiempo de ese bache. En eso hemos trabajado toda la semana, tratar de mantener esa intensidad”.

¿Cómo fue el proceso para acoplarse de nuevo al equipo?

“Todo se ve muy bonito, porque los goles ayudan, hemos tenido buenas actuaciones y todo, pero por ahí al minuto 60 o 70 ya no es lo mismo, eso hace parte de la normalidad, porque llevo más de cinco meses sin competir. Yo prácticamente no inició pretemporada, lo que tuve fue esos 20 días donde Millonarios no compitió, cuando no se puede jugar, yo llego en esos 20 días. Me ha tocado doblarme en esfuerzo, llegar temprano para hacer un trabajo complementario, para hacer algo que me está faltando, que necesito, porque necesito igualar la carga de mis compañeros, de mis rivales, digamos que ese fue mi periodo de adaptación. Tratamos de ser conscientes, pusimos todo de nuestra parte para doblarnos, para hacer doble jornada, para llegar una hora y media antes a los entrenos, para poder estar con el grupo y eso es lo que al día de hoy me ha ayudado para llegar con esa confianza y esa tranquilidad”.

¿Qué tan lejos está de llegar al 100 %?

“Vamos por el camino, estoy contento, estoy trabajando. Seguimos implementando formas y métodos de poder llegar a ese momento, pero por el momento es algo que hemos hablado con el cuerpo técnico y con el staff de acondicionamiento. Se ha llegado a una conclusión que se pueda mejorar y esto es simplemente de ritmo. A medida que el cuerpo se vaya acoplando a un jugar un partido, las intensidades”.

¿Influye que no haya continuidad en el campeonato?

“Claro, para todos. Escuchaba a Carlos Dawin que hablaba del tema, que en agosto solo habían jugado un partido y así les ha pasado a muchos equipos. A todos nos ha costado, nos seguirá costando. A nosotros los jugadores de fútbol nos conviene que se juegue más seguido, porque tener una pretemporada y luego tener casi 25 días es como tener otra pretemporada, si no se manejan bien las cargas, si no tienes muchas cosas en cuenta, pueden que el equipo le juegue en contra, puede que llegue al siguiente partido sin ritmo de competencia y el otro equipo si con más de ritmo. Son muchos factores que pueden pasar y que no son beneficiosos para ninguno en este caso, si ha sido factor determinante en este torneo que está un poco loco por este tema”.

¿Cómo ve el juego ante La Equidad?

“Nosotros hoy decir esto y no sabemos cómo resulta el partido y después le cobran a uno. Tenemos esa mínima luz de que ya llevamos dos fechas, Equidad hace días que no juega también, ojalá podamos sacarle ventaja a eso. Nos vamos a encontrar un rival que para Millonarios siempre es complejo, en su cancha que es una cancha que ellos conocen y es una cancha compleja, pero va a ser un partido en el que nosotros tenemos que salir a jugarnos la vida, porque necesitamos los tres puntos, necesitamos sumar y nos vamos a encontrar a un rival que no nos la va a poner fácil. Va a ser un lindo encuentro, ojalá podamos tener una buena noche todos y sacar un resultado importante”.

La importancia de Falcao en el plantel

“El Tigre es un ejemplo para todos nosotros, un tipo que respetamos mucho por su trayectoria, pero no solo por eso, por su forma de ser tan especial, es un tipo muy tranquilo, muy relajado. Nos reímos porque a veces nosotros decimos ‘El Tigre venirse de allá y encontrarse este poco de locos que hay por acá', él también lo disfruta, se ríe con nosotros, da consejos y está pendiente de los detalles mínimos que pueda tener el club. Lastimosamente, va a tener que apartarse unos días de las canchas, esperamos que vuelva pronto y siga compartiendo tantas cosas con nosotros, que nos enseñe en el comedor, en los entrenamientos, los movimientos. Esperemos que vuelva para poder seguir disfrutándolo en la cancha”.

Su reencuentro con los hinchas en Bogotá

“Nosotros qué vamos a decirle a los hinchas, si la hinchada que nosotros jugamos demuestra su grandeza, lo más grande que tiene el club son sus hinchas. El apoyo es incondicional, siempre han estado ahí, en los buenos momentos y ahorita que no son tan buenos. Son el factor más importante que nosotros tenemos. Necesitamos de su buena energía y de su acompañamiento en estos momentos. De nuestra parte vamos a seguir esforzándonos por darles alegrías y tener a Millonarios en los puestos que se merece, ojalá podamos empezamos a hacer una buena campaña con Equidad el domingo”.