Sector salud en Norte de Santander vuelve a llamar la atención por la reforma

Cúcuta

Luego que el gobierno nacional volviera a presentar el proyecto de reforma al sector salud al congreso de la republica surgieron nuevas inquietudes por la iniciativa en medio de la profunda crisis que tiene y la incertidumbre para los usuarios.

Los profesionales de la salud en esta zona del país advirtieron a Caracol Radio que “no hay nada nuevo en el proyecto, el gobierno insiste en unas medidas sin socialización y sin dar una mirada al déficit fiscal que arrastra el sector, además de las recientes intervenciones que ha hecho” dijo el medico Carlos Ronderos.

Los veedores del sector indicaron que “el gobierno no ha entrado analizar lo que esta pasando sino pasa por encima del sistema por sus imposiciones, por una discusión política que desconoce lo social, las necesidades y el verdadero modelo y esto va ha traer más problemas a toda la cadena”.

La academia dijo que “los hospitales están desfinanciados, las Eps no pagan por la prestación de servicios porque no hay desembolso del gobierno y parece que el mismo sistema quiere asfixiar el modelo de salud para llevarnos a un túnel sin salida e imponer un esquema que esta comprobado no va a dar resultados”.

Para los usuarios la preocupación es mayor por el retroceso que se ha venido generando en la atención, entrega de medicamentos, procedimientos tanto en la red pública como en la red privada teniendo en cuenta la crisis administrativa y financiera que se ha venido registrando en el sector.