Once Caldas golea al Cali, sigue líder y se acerca a los cuadrangulares

Once Caldas

Once Caldas le pasó por encima a Deportivo Cali para mantenerse en el liderato de la Liga colombiana. En el estadio Palogrande de Manizales, el equipo de Hernán Darío Herrera se impuso 4-1 al conjunto vallecaucano y llegó a 23 puntos en la tabla de posiciones. Este resultado le permite al cuadro blanco ponerse más cerca de la clasificación a cuadrangulares, con una temporada de ensueño en la que apenas ha perdido un partido.

El equipo local dominó a cabalidad el primer tiempo. Sin embargo, la primera aproximación fue para el cuadro verdiblanco, que al minuto 9′, tras el cobro de un tiro libre, José Caldera le ganó un duelo a Juan Pablo Patiño y la envió muy cerca del palo izquierdo de James Aguirre.

Doblete de Dayro Moreno

Al minuto 11, ante la supremacía del equipo local, Mateo García sacó un remate de media distancia y el arquero Alejandro Rodríguez no pudo contener, dejándole el balón vivo a Dayro Moreno para que este solo tuviera que empujarla y así poner el primero de la tarde.

Las dos siguientes jugadas claras fueron para el equipo caldense. Al 28′ se gestó la jugada por izquierda, Mateo García volvió a probar de media distancia, pero en esta oportunidad atajó bien el arquero del cuadro vallecaucano. Un minuto más tarde, tras el cobro de un tiro de esquina, Lucas Ríos sacó un disparo potente que se estrelló contra el palo. El primer tiempo terminó con una aproximación de la visita. Martín Rea lanzó un centro y Gianfranco Cabezas la mandó por encima del arco.

Para el segundo tiempo, el conjunto caleño salió con otra disposición y se mostró, inicialmente, más peligroso. No obstante, Once Caldas no sufrió y en la leve mejoría de la visita marcó el segundo. Luego de un cobro corto de tiro de esquina, Juan David Cuesta centró al área y Jorge Cardona ganó por los aires para poner el 2-0 al 57′.

Dos minutos más tarde, combinaron bien en zona de ataque los blancos ante una pasiva defensa del Cali. Michael Barrios descargó por izquierda para Luis Palacios, quien sacó un remate a colocar y este se estrelló en el palo al 59′.

El tercero llegó al minuto 65. Un golazo de Dayro Moreno. Luego del intento del delantero por combinar con Lucas Ríos, José Caldera rechazó de cabeza, pero se la dejó plena a Dayro para que la tomara como venía y con un remate cruzado venciera la portería de Rodríguez.

Intento de invasión de hinchas del Cali

El pleito parecía liquidado, pero Once Caldas fue al frente y aprovechó los espacios. Tras una gran combinación, Joel Contreras tocó para Dayro Moreno y este de primera intención asistió a Michael Barrios, quien solo tuvo que empujarla ante la salida del arquero. La acción se revisó en el VAR, pero el marcado con la número 7 se encontraba en posición lícita y el gol subió al marcador.

Al minuto 77 llegó el descuento del Cali. Andrés ‘Rifle’ Andrade cobró un tiro libre desde la izquierda que conectó cerca del borde del área Fredy Montero con dirección al arco. El balón lo trató de desviar Juan Pablo Patiño, pero terminó asistiendo a José Caldera, quien quedó de frente al arco y la mandó a guardar.

A falta de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, hinchas del Deportivo Cali, que se encontraban en la tribuna sur, alcanzaron a bajar hasta la pista atlética, pero rápidamente fueron contenidos por las autoridades. Los del Holocausto Norte, de Once Caldas, también buscaron entrar para defender a sus jugadores, pero por fortuna se contuvieron gracias al actuar de Dayro, quien les pidió calma.

De esta manera, Once Caldas selló su séptimo triunfo del campeonato, llegó a 23 puntos y quedó más cerca de la clasificación, Por otro lado, Deportivo Cali sumó cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos y continúa en una zona de peligro con el descenso.