“El reto es seguir consolidando Gana Gana”: Elkin Castillo Ramírez

Tolima

Elkin Castillo Ramírez, nuevo gerente general de Gana Gana, habló con Caracol Radio sobre los retos que tendrá como directivo de la empresa; “Seguir consolidando la compañía, Gana Gana Seapto es una empresa muy consolidada dentro del departamento, presencia en los 47 municipios, indiscutiblemente es una fuerza viva que no solamente impacta con más de 2.000 empleos, se impacta a toda la sociedad en general”.

Castillo también destacó la importancia de la innovación y el desarrollo digital “La gran apuesta es la innovación, yo soy un tipo muy innovador, me gusta mucho el tema de innovación, de desarrollo y esa va a ser la apuesta, la apuesta va a ser sin descuidar lo que tenemos, fortalecer lo que tenemos, crecer en lo que tenemos, empezar a hacer un desarrollo digital dentro de la empresa que impacte no solo la empresa, sino la comunidad”.

Además, se refirió a la lucha contra la ilegalidad en el juego de suerte y azar: “Es un flagelo, da tristeza ver como en el departamento está prolifera el juego ilegal, es un tema de conciencia del usuario, hay que concientizar al usuario de que ese juego ilegal que le está pagando un 80% más o le está dando mayores dadivas, está atentando contra la salud”.

Recordó que el chance ilegal no paga impuestos, no genera empleo directo “Están exponiendo a las personas que contratan a que sean penalizadas, judicializadas y encarceladas, además no garantizan el pago de los premios”.

La reforma tributaria y su impacto

Finalmente, comentó sobre el impacto de la reforma tributaria en el sector “Indiscutiblemente es un tema que afecta las recargas, porque es que el tema es que es un proyecto de ley igual, no está nada escrito, pero sí afectaría realmente al consumidor, ya no podrá apostar el consumidor lo que apostaba antes”.

Dato: en el 2024 Gana Gan ha aportado $8 mil millones al sistema de salud como lo ordena la legislación.