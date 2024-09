Divorcios y natalidad en Colombia, ¿qué dice de la sociedad?

En Hora20 una mirada a dos fenómenos que vienen creciendo en el país: los divorcios y la acelerada caída de la natalidad. A través de estos dos temas de sociedad, analizaremos los síntomas que reflejamos como país, las implicaciones y causas de los divorcios en el país, el efecto social y cultural que tienen los divorcios y lo que nos dicen las últimas cifras reveladas. De otro lado, la transición demográfica, la caída de los nacimientos y los cada vez más escasos motivos para tener hijos de los colombianos.

Lo que dicen los panelistas

Piedad Urdinola, Ph.D. en Demografía y directora del Departamento Nacional de Estadística, DANE, señaló que era importante aclarar que los cambios sociales que ha habido en el país y por qué hay esas tasas de divorcio altas, “pero con una base baja, es decir, a los colombianos desde hace mucho tiempo no nos gustan casarnos”. Explicó que se sigue una tendencia que es muy regional, “la forma de unión marital favorita son las uniones consensuales. Aquellos que sí deciden casarse de cualquier manera por un reto religioso o por una unión civil, también vemos un aumento en los divorcios”.

Manifestó que cuando la sociedad cambia, no cambia sólo un pedacito de ella sino que cambian muchos de sus comportamientos, “ya no es sólo un matrimonio, una institución que durante muchos siglos era una transacción comercial”. En esa medida, detalló que llegan todas las transformaciones sociales, las mujeres insertándose en la educación masivamente, el mercado laboral, teniendo menos hijos, “entonces los matrimonios ya no los necesitamos y esto nos trae la transición demográfica”.

Camilo Granada, economista, politólogo, consultor, experto en comunicaciones y exalto conejero presidencial para las comunicaciones, destacó que tema del divorcio es un fenómeno mundial, “cada vez hay mayor autonomía de las mujeres y su propia independencia llevaba al punto del no aguanta”. Recordó que hace unas décadas la mujer tenía muchas menos opciones frente a su autonomía y había un nivel de dependencia si se quiere mucho mayor frente al esposo y eso reducía la tasa de divorcios, de otro lado, dijo que la idea religiosa en nuestro país ha dejado de ser una filosofía, “una visión de vida tan dominante como lo fue en el pasado; eso hace que la aproximación del matrimonio y a la vida en pareja sea muy distinta”. También comentó que la velocidad en general de la vida y la velocidad a la cual estamos cambiando la innovación, lo digital y las redes sociales, han hecho que las expectativas de lo que es el ideal y la felicidad hayan cambiado.

Evelyn Peckel, psicóloga, magíster en Consejería Psicológica, especialista en procesos relacionales de pareja y psicoterapeuta, destacó que el no aguantar todo es claramente una parte de lo que pasan “pienso que las parejas ya no se aguantan todo, en primer lugar, por el ingreso de la mujer al trabajo, eso me parece que es uno de los elementos esenciales”. Resaltó que las relaciones están hace ya bastante tiempo en que hasta que la vida nos separe y no hasta que la muerte, porque el matrimonio, “tal como está, yo creo que eso está en reevaluación”. Además, manifestó que el pedido que se le hace hoy en día a la pareja es muy grande, “queremos todo de la pareja y es imposible tenerlo todo en una pareja”, pues fue clara en decir que la pareja como tal tiene un elemento paradojal, “queremos estabilidad, tranquilidad, seguridad, amor, cuidado, pero a la vez queremos novedad, erotismo, cosas nuevas y no aburrirnos”.

Elizabeth Castellanos, economista, magíster en Estudios de Población y docente-Investigadora en la Universidad Externado de Colombia, explicó que en la actualidad obviamente que se están dando divorcios, “pero están aumentando las uniones consensuadas, sobre todo, de personas jóvenes, entonces hay que ver ese fenómeno con pinzas”. Resaltó que los matrimonios tienen una duración corta, pero las uniones consensuadas tienen una relación todavía más corta “¿Por qué? Esto es sobre todo para la población más joven”. También dijo que otro factor que hay actualmente es el aumento de los matrimonios igualitarios, “que si bien representan una baja proporción, no deja de ser un potencial fenómeno que contribuye hacia mediano plazo a disminuir las uniones conyugales tradicionales”.

Por último, dijo que las separaciones conyugales están relacionadas con la participación de la mujer en diferentes espacios, espacios económicos, sociales, culturales y políticos.