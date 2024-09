Presupuesto General 2025, ¿logrará el Congreso un consenso sobre el monto?

En Hora20 el debate sobre economía, Presupuesto General de la Nación y la incertidumbre que se ha generado ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el Congreso para definir el monto sobre el cual funcionará el presupuesto del próximo año. Una mirada también del déficit en este presupuesto, de las finanzas del Estado, de las alternativas en recaudo como una nueva Ley de Financiamiento, una adición presupuestal o la reducción del gasto.

Lo que dicen los panelistas

Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, contador, experto en tributación y finanzas, planteó que el PGN no es cualquier cosa, no es maleable y no es un chiste, “el Presidente ya tuvo intercambios en lo relacionado con ejecución de presupuesto cuando quiso cambiar vigencias futuras al no firmar decreto del Presupuesto 2024″. Planteó que ahora hay un PGN por $523,7 billones y resulta que en ese monto están incorporados $12 que se conseguirán vía Ley de Financiamiento, “pero eso es una cosa contingente. Es una tributaria con aspectos gravosos para el contribuyente”, de hecho, comentó que esa idea de Ley de Financiamiento es para desactivar el crecimiento económico, no para reactivar economía, “hubo propuesta para aprobar el PGN por $511 billones y si hay ley Financiamiento, pues se adiciona en enero, pero no quieren, quieren es los $523, eso es un cheque en blanco”.

De otro lado, explicó que el gasto público es muy alto, “la receta es crecer económicamente, ajustar gasto y hacerlo eficiente; no todo es vía ingresos, impuestos y deuda”.

Para Carolina Monzón, economista y jefe de investigaciones económicas de Itaú Colombia, para avanzar hay que tener claridad sobre hasta dónde puede llegar el Presupuesto, “son $523 billones, eso es un tercio del PIB para el 2025 y eso es lo que se discute”. Resaltó que hay recursos de capital por $155 billones, créditos externos, créditos internos y pago de dividendos, “pero generar monto de presupuesto de $523 sigue generando compromisos de crédito relevantes hacia futuro”. También destacó que está en juego el tema de inversión porque el Presupuesto incrementa componentes de funcionamiento y deuda.

Resaltó que lo más prudente sería enviar señales de ajuste en el PGN para que no vuelva a suceder lo que pasó con la presentación del MFPM con las caídas en recaudo, lo cual llevó aplicar un recorte de gasto para el 2024. De otro lado, también dijo que la Ley de Financiamiento tiene una parte importante en la modificación de Regla Fiscal, “ahí toca ser cuidadoso porque los mensajes pueden ser negativos para los mercados internacionales”.

César Tamayo, economista, magister en economía internacional, doctor en Economía y decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT, señaló que le preocupa lo que sucede con la institucionalidad fiscal y la forma como producimos y balanceamos un presupuesto, “típicamente cuando llega el Presupuesto al Congreso hay algo de consenso sobre lo que se puede gastar y financiar, pero eso no está pasando. Se desatienden llamados sobre el faltante y lo inconveniente que resulta una tributaria”. Detalló que la economía está débil y en ese sentido, toca tener una economía contracíclica, sin embargo, apuntó que para 2024 se pidió un PGN muy elevado.

Señaló que en adelante lo más sensato es ajustar el PGN y después ver cómo están las metas de ingreso, “el Gobierno no logra ejecutar lo que pide. En 2023 pidieron adición de $16 billones que no se gastaron”, también dijo que en el 2024 el Gobierno tiene un Presupuesto grande y un rezago por ejecutar, pero al tiempo hay muy baja ejecución, “para qué pedir un PGN tan grande, cuando lo ideal es no buscar nuevos tributo”.

Para Wilmer Castellanos, representante a la Cámara por la Alianza Verde y coordinador ponente del Presupuesto 2025, en el Congreso se vive algo inédito, “ayer no logramos ponernos de acuerdo con varias proposiciones presentadas por varios congresistas. Desde que inició la discusión manifestamos inquietud en varias fuentes de financiación”. Explicó que el Gobierno espera recaudar $304,5 billones de ingresos tributarios, cuando el MFMP tenían contemplados $289,9 billones, entonces hay diferencia de $14,6 billones, que es una deficiencia en recaudo por parte de la DIAN. También comentó hizo una proposición para ver si el jueves se llegaba a un acuerdo, “planteamos una proposición por $517 billones, donde se asume que en Ley de Financiamiento se daría un acuerdo para adelantar la Regla Fiscal de 2026 a 2025 y eso daría un espacio $5,33 billones”.