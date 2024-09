Comisiones económicas del Congreso no lograron acuerdo del monto del presupuesto de 2025

Las comisiones económicas del Congreso de Colombia no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2025.

El Gobierno nacional por intermedio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla se mantuvo en que el monto es de 523 billones de pesos, incluyendo un déficit de 12 billones que esperaba cubrir con una nueva reforma tributaria.

“Las comisiones económicas no han negado el monto, no ha habido decisión sobre ninguna propuesta del monto”, comentó el ministro de Hacienda, quien explicó que hasta el momento no hay ninguna decisión.

Para el ministro Bonilla el monto vigente es el que plantea el Gobierno nacional que es de $ 523 billones.

Sin embargo, los integrantes de las comisiones terceras y cuartas del senado rechazaron la propuesta del Ministerio de Hacienda e indicaron que lo ideal es que el monto sea de $ 511 billones.

Ante las diferencias de criterios, la sesión de las comisiones económicas fue levantada y programada para el próximo martes 17 de septiembre.