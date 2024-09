Horóscopo HOY viernes 13: transformaciones clave para cada signo zodiacal

A través de los astros y la numerología, el horóscopo ve cómo los movimientos cósmicos y los números influyen en su vida y cómo estas están relacionadas con las personas que lo rodean. Cada signo zodiacal tiene características y desafíos específicos.

El profesor Salomón le hace unas recomendaciones HOY, con unas predicciones detalladas sobre qué debe hacer para mejorar su destino en el ámbito personal, profesional y espiritual.

El horóscopo de hoy habla del número 13, que representa el gran poder que está vinculado con la gran energía.

Este se caracteriza en su composición por tener el número 1, que simboliza el poder y la fuerza. El número 3 representa la gran trinidad. Al sumar estos dos números, obtenemos 4, que representa los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, el 13 tiene poder desde todos los puntos de vista: físico, espiritual y matemático.

Las personas asociadas con el número 13 son muy autoritarias y tienen un temperamento fuerte, pero justo. Les gusta hacer las cosas correctamente, aunque pueden ser exigentes y temperamentales.

La luna es propicia para nuevos logros, innovaciones y cambiar aspectos en su vida en este nuevo año que comienza para usted. Como recomendación se sugiere atar una cinta roja o un hilo rojo en la mano izquierda y dejarlo allí hasta que se caiga, para establecer una gran conexión con la prosperidad y la riqueza en este nuevo año.

Cuente 13 monedas del mismo valor, láncelas hacia arriba y deje que caigan para atraer abundancia, prosperidad y riqueza. Después de hacerlo, puede usarlas. Para fortalecer su bienestar, consuma fresas y agrégueles un poco de miel.

Color recomendado: azul.

Número del día: 2542.

Para la tranquilidad y paz, repita el número 51230 45 veces, y al terminar diga: “Hecho está, hecho está, hecho está.”

Géminis

No sea dramático. Los géminis se caracterizan por ser dramáticos, y es una de sus grandes habilidades. Ponga firmeza en sus asuntos y realice actividades que le brinden oportunidades. Este es el momento para estar más activo y no perder tiempo lamentándose. Las personas que lo ven triste solo podrán consolarlo, pero no podrán hacer más por usted. El trabajo de resolver las cosas y salir adelante es suyo.

Número especial: 3264

Libra

La autoridad y el poder deben ser utilizados sabiamente. Muchas veces, los libra se exceden en su poder, pero esta no es la realidad de la vida. Para que las personas le obedezcan, debe aprender a obedecer. No crea que sus beneficios económicos, su posición, logros, inteligencia o audacia le colocan por encima de los demás. Mida su autoridad con sus hijos y compañeros y cómo la ejerce. Recuerde que es importante administrar bien; el poder puede reflejar sus verdaderos sentimientos. Cuando usted exige, también está dando. Busque su punto de equilibrio.

Número especial: 4150

Acuario

No preste atención a las personas que hablan mal de usted o lo critican. Estas personas no le brindan lo que necesita y no pagan sus gastos. Solo dé importancia a quienes le aportan económicamente. No les dé gusto a estas personas; usted trabaja para usted y no depende de nadie. Sacúdase y no se deje influenciar por los demás. Cuando lo critican, es porque esas personas no tienen las mismas capacidades para brillar.

Número especial: 1059

Tauro

Necesita empezar a medir sus gastos. No quiere decir que no deba darse gustos, pero hay momentos para todo. Haga un balance de cuáles son los gastos que debe priorizar y cuáles no. Usted tiende a excederse en los gastos, incluso siendo generoso con los demás, por lo que necesita hacer un balance.

Número especial: 3980

Virgo

Las cartas indican que necesita hacer un corte de personas, situaciones, gastos o caprichos que no le están siendo útiles. A usted le sobra más de lo que le falta; haga ese balance y análisis. Recuerde que acumular muchas cosas puede desorganizar su vida.

Número especial: 2544

Capricornio

Usted es una persona que se caracteriza por ahorrar mucho y gastar poco, lo cual es una ventaja. Sin embargo, en este momento es importante organizar su parte laboral, sea cual sea su oficio, profesión o labor. Establezca metas claras: qué quiere, hacia dónde va y cómo ve ese negocio. Visualice sus objetivos. Las dudas son normales, pero debe esforzarse y mantenerse animado para obtener los resultados deseados.

Número especial: 1359

Cáncer

Su frase para hoy es: “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.” Sea activo para conquistar todas las cosas importantes que vienen este año. No sea dramático ni atrase sus planes; sacúdase y siga adelante. No importa que las cosas no salgan como espera, empiece de nuevo. Esa es la realidad de la vida; no saque más pretextos.

Número especial: 2001

Escorpion

Deje de quejarse y acepte las sugerencias que le hacen. Deje de quejarse porque lo miren o porque lo toque. No se sienta odiado y victimizado. Sacúdase un poco y no le dé poder a cosas y personas que no lo quieren.

Número especial: 9503

Piscis

Siga adelante con las metas que tiene. Su ventaja de ser organizado y metódico le permite avanzar. No se detenga por nada; continúe y no preste atención a situaciones que no tienen solución. La vida siempre continúa, y es importante adaptarse a lo que la realidad le ofrece para mejorar su estabilidad y firmeza.

Número especial: 0133

Aries

Tenga en cuenta que el trabajo y la parte comercial deben diferenciarse de la familia, ya que a menudo confunde ambos aspectos. No mezcle lo relacionado con el trabajo en su hogar y viceversa. Dé a cada área la importancia y solución que necesita. Mezclar ambos aspectos hace que ninguno mejore.

Número especial: 2879

Leo

Recuerde que ustedes son reyes y reinas del zodiaco; no pueden rendirse. Sea valiente, fuerte y siga adelante. Deje de querer hacerlo todo y delegue oportunidades a otras personas que puedan ayudarlo. Cargarse de cosas solo hará que se sienta abrumado.

Número especial: 1263

Sagitario

“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma.” Sagitario, conquiste todo lo que necesita; busque oportunidades en diferentes lugares y con distintas personas. No espere que otros hagan las cosas por usted; eso no sucederá. Usted tiene la inteligencia y capacidad, pero el miedo y la pereza lo bloquean. No se deje influenciar por personas fracasadas.

Número especial: 6702