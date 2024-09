Dimayor cambia horarios de partidos de América y Millonarios

La Selección Colombia buscará este domingo, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, un lugar en las semifinales del Mundial de la categoría cuando se mida a Países Bajos. El juego sufrió una modificación en su horario inicial y se estará disputando a las 4:30PM.

El partido de Colombia estaba pactado inicialmente para las 2:30PM; no obstante, la misma FIFA explicó que el cambio se hizo pensando en que todos los encuentros de cuartos de final puedieran ser transmitidos por la televisión.

Cambios también en Liga

Dimayor había advertido que, de clasificar la Selección a cuartos, los partidos del domingo en la décima fecha del campeonato podrían sufrir modificaciones. Solo hasta este viernes se confirmaron dichos cambios para ambos compromisos.

Los juegos América Vs. Pereira y La Equidad Vs. Millonarios sufrieron modificaciones en su horario inicial. El primero de ellos, a disputarse en Villavicencio, ya no se jugará a las 4:00PM, ahora será a las 6:30PM.

Por su parte, el partido en Bogotá, que se disputará en el estadio Metropolitano de Techo, se retrasó media hora, por lo que su arranque ya no será a las 8:00PM, sino que estará comenzando a las 8:30PM.

“Como se informó con antelación, la programación de las horas de los encuentros entre América de Cali vs. Deportivo Pereira y La Equidad vs. Millonarios FC podían variar dependiendo de la clasificación y posterior programación del encuentro de la Selección Colombia Femenina vs. Países Bajos por el Mundial Sub-20 que se disputa en nuestro país”, explicó la Dimayor.