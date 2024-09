Jorge Soto explicó por qué en América todavía no se han acoplado a la idea del entrenador

El América de Cali venció 1-0 al Deportes Tolima en un partido aplazado de la tercera jornada de la Liga colombiana, gracias a un gol de Cristian Barrios. A pesar de que el América jugó en un estadio distinto al Pascual Guerrero, ocupado por el Mundial Femenino Sub-20, logró el triunfo.

Tolima tuvo una oportunidad clara en el primer tiempo con un remate al travesaño, mientras que el conjunto caleño anotó con un gran disparo de Barrios. Con esta victoria, el América subió al segundo lugar de la tabla con 16 puntos, mientras que el equipo tolimense baja al quinto con 14 puntos.

Tras el enfrentamiento, el arquero del conjunto caleño, Jorge Soto, estuvo en exclusiva con El Alargue de Caracol Radio. El guardameta habló sobre el trabajo que se viene haciendo con el profe Jorge da Silva, quien tomó las riendas del conjunto rojo esta temporada. Adicionalmente, habló acerca de su preparación personal y el trabajo que viene haciendo fuera de las canchas y la adaptación a la idea de juego con la que arribó Da Silva.

De vuelta al arco americano: ”Muy tranquilo, me venía preparando hace varios meses para cuando se me presentara la oportunidad y el equipo me necesitara. La verdad muy tranquilo, el trabajo que venía haciendo tanto físico como mental me sirvió mucho para este partido”.

Preparación mental cuando se está en el arco: ”No por el hecho de ser arquero se trabaja de una forma y por ser jugador se trabaja de otra, como profesional, los que estamos en el futbol siempre estamos expuestos a este tipo de situaciones. Va a ser difícil que siempre seamos titular, en esta oportunidad yo no venía actuando frecuentemente, pero siempre me prepare muy bien, tengo una psicóloga que me ayuda a manejar el tema mental, así que la verdad no fue un trabajo muy especial, pero si trate de hacerlo lo mejor posible”.

¿Acoplados a la idea del técnico?: ”Todavía no estamos 100% acoplados, hemos tenido una pretemporada muy larga y después de cada partido prácticamente pudimos hacer otra pretemporada por el tema de los partidos aplazados. Siempre hay cosas por corregir, en cada partido se va presenta una oportunidad de corregir algo. No porque hayamos ganado y dejado el arco en cero significa que ya estamos acoplados, que ya hacemos todo bien”.

Corregir el funcionamiento de forma rápida: ”Hablando del partido que acabamos de jugar, de pronto tener un poco más de variantes a la hora del ataque, que nuestros delanteros aprovechen mejor la ubicación, que cuando rematemos de media distancia lleguemos a los rebotes, más creatividad de parte de ellos cuando un equipo se cierra atrás. Algo que veníamos trabajando de los partidos anteriores a este era la pelota quieta, con jaguares no hubo mucho trabajo en ese sentido, pero lo pudimos resolver”.