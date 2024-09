Comunidad indígena de Segovia, desabastecida por confinamientos, recibió ayudas del CICR

Segovia, Antioquia

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trasladó ayudas humanitarias a una comunidad indígena del municipio de Segovia, Antioquia, que ha sido afectada en los últimos meses por confinamientos debido a la dinámica de los grupos ilegales como EGC, ELN y disidencias que les ha impedido salir de sus resguardos a conseguir sus alimentos en la ruralidad.

El comité trasladó hasta la comunidad La Po 539 paquetes de alimentos que ayudarán a las familias indígenas a mitigar el impacto negativo que les ha dejado la confrontación entre grupos ilegales. Esta comida les alcanzará para 15 días y beneficia a 140 familias.

“Esta población ha sido afectada por confinamientos y desplazamientos por el conflicto armado en esos últimos meses y por eso que estamos aquí apoyando a esas familias. Son más o menos más de 500 personas que estamos apoyando en esta comunidad de La Po. Esta asistencia alimentaria contiene un kit con arroz, frijoles, comida para más o menos 15 días y se entregó a las familias afectadas”, comentó Colin Walch, delegado CICR.

Emiro Gutiérrez, gobernador del resguardo La Po, indicó que la situación en la zona sigue compleja para ellos y agradeció la ayuda, ya que los alimentos estaban escaseando.

“Estábamos bajitos de alimentos y ya la gente hoy está contenta porque hay algunos que me dicen que no habían tomado aguapanelita, no han comido almuercito porque para yo contar nuestro alimento es muy triste, porque la comida de nosotros en el momento es yuquita, migadita con aceite y el resto es con agüita”.

Desde el territorio también le solicitaron a los grupos ilegales que dejen al margen del conflicto a los civiles para evitar situaciones como la relatada.