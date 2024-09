¿En Cartagena ciudadanos no quieren participar de audiencias en el Concejo Distrital?

Cartagena

En Cartagena ciudadanos no quieren participar activamente de las audiencias en el Concejo Distrital, donde se debaten la aprobación de importantes proyectos; la ausencia de personal entristece a los cabildantes, quienes hicieron un llamado a los cartageneros a asistir para que sus aportes enriquezcan los análisis.

Para el concejal Rafael Meza fue triste que ningún rector, estudiante, padre de familia, o docente, se presentara en el análisis del proyecto que le otorga al alcalde Dumek Turbay autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes, obras y/o servicios para la vigencia fiscal 2025.

El secretario de Educación, Alberto Martínez Monterrosa, sostuvo que con el voto positivo de este proyecto se autorizan recursos para iniciar oportunamente la prestación de un buen servicio de calidad educativa en el año 2025, con lo relacionado con el arrendamiento la vigilancia y el aseo de las instituciones educativas.

“Lastimosamente no se presentó ningún ciudadano a esta audiencia pública, esperaba que por lo menos asistieran algunos rectores, si esto se logra hacer indiscutiblemente esto va a mejorar la calidad educativa de todos estudiantes porque los jóvenes, los niños, van a estar en un ambiente de buen nivel”, manifestó el concejal Rafael Meza.

Para el secretario de Educación es fundamental que, se autoricen la entrega de $398.923.916,60 para cumplir con el pago de arriendo de las Instituciones Educativas Oficiales La Milagrosa, María Auxiliadora, San Francisco de Asís, Fe y Alegría el Progreso, Fe y Alegría las Américas y Las Gaviotas, para dos meses de la vigencia 2025; debido a que la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Educación, ha celebrado los contratos de arriendo de dichos inmuebles hasta el 31 de diciembre de 2024.

Además, requiere disponer para el inicio de la vigencia 2025 del servicio de vigilancia y seguridad privada en las sedes educativas del Distrito, la suma de $11.946.498.179,00 para la celebración de adicionales que permitan ampliar el plazo de los contratos iniciales hasta el mes de febrero de 2025, mientras se adelanta el proceso contractual correspondiente. Pues disponen de un número de funcionarios de servicios generales que no son suficientes para la atención de las 207 sedes educativas y los cuales, bajo las directrices del Ministerio de Educación cuando alcanzan la edad de retiro no es posible suplir su cargo, en consecuencia, esta necesidad se debe asumir dentro de la contratación de los servicios.

Actualmente, hacen parte de la planta de personal en servicios generales 102 funcionarios, 39 celadores y 63 aseadoras, y acorde al análisis realizado por la Subdirección Técnica de Talento Humano de la Secretaría de Educación, se estima que 19 aseadoras entran en edad de retiro en el 2024, mientras que 3 celadores entran en edad de retiro en el 2025.

“El proyecto de acuerdo que está en consideración busca fundamentalmente la transición armónica, tranquila, de un calendario escolar al otro, para evitar los asares que normalmente se presentan en los cambios de años, de vigencias, con los servicios complementarios lo cual definitivamente altera la buena prestación del servicio. Como lo han podido notar este año, la noticia no es ante la ausencia de vigilancia en los colegios se roban los mobiliarios, ya eso no pasa y no queremos que vuelva a pasar en la ciudad, porque el servicio de vigilancia tiene que ser continuo, porque el servicio de aseo tiene que ser continuo, que estrategias de retención escolar como el transporte, el programa de alimentación escolar se ofrezcan a tiempo”, sostuvo el secretario.

Acotó, “de manera que el próximo año, que iniciamos clases el día 27 de enero según el calendario escolar que estamos presentando para aprobación del Ministerio de Educación, empecemos con todos esos servicios complementarios, con todas esas estrategias de retención escolar”.

Sobre la ausencia de ciudadanos para analizar el proyecto, el presidente del Concejo David Cabello lamentó, “de pronto venia una comisión de rectores, pero no vino desafortunadamente ningún rector”.

El concejal Carlos Raad defendió el proyecto señalando que, lo que pretende la administración con este proyecto y esta solicitud de vigencias futuras es no generar el traumatismo que de pronto en algunas ocasiones se ha venido generando.

“lo que se busca es garantizar que los servicios continuos en arriendo, en vigilancia, y en aseo, sean garantizados, que los estudiantes encuentren los colegios aseados, con la vigilancia respectiva y tengan cubierto el tema del arriendo”, puntualizó.

Ante la ausencia de la ciudadanía el secretario de Educación, Alberto Martínez, destacó que el año 2025 será un hito en infraestructura educativa, ya que se llevará a cabo la mayor inversión en la historia del sector.