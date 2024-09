Empresas siderúrgicas esperan que cuanto antes el Gobierno firme el decreto de salvaguarda

Tunja

El pasado 9 de septiembre en reunión en la Presidencia de la República el Gobierno y los empresarios de la industria del acero llegaron a un acuerdo para adoptar medidas que permitan la reactivación de este sector, vital para el desarrollo económico del país.

Tras una reunión en la Casa de Nariño, liderada por el presidente Gustavo Petro, y en la que participaron voceros del sector, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, explicó la hoja de ruta para la reactivación de esa industria.

“Llegamos a un acuerdo para que dentro de una semana la industria presente un plan de inversión que aclare cuál es la hoja de ruta hacia una industria de acero del mayor valor agregado posible, es decir, la creación de una industria de aceros planos en el país, al igual que la producción de acero verde que permita la menor cantidad posible de carbono a la hora de ser producido”, explicó el ministro.

Dijo que, con el Gobierno y los presidentes de las siderúrgicas del país, se están buscando soluciones de protección al sector, en especial a las importaciones que llegan a Colombia con subsidios que afectan la producción nacional.

“Esta es una industria fundamental en la transición energética, la economía del mundo se está moviendo en la dirección de la descarbonización y en la medida en la que este análisis nos permita concretar la posibilidad de una producción de aceros verdes, eso nos va a poner en condición de ventaja frente a otros países a la hora de exportar acero de alto valor agregado”, añadió el funcionario.

Para lograr ese propósito, el ministro dijo que se aprovechará la experiencia acumulada por décadas en esta industria en el país y el conocimiento de los trabajadores siderúrgicos en la producción de acero con el menor impacto ambiental posible.

A propósito de ese encuentro en Caracol Radio hablamos con Mauro De Castro director País de la empresa Diaco que opera en el departamento de Boyacá quien destacó la reunión con el Gobierno y dijo que espera que cuanto antes esas medidas de protección anunciadas se expidan y empiecen a regir.

“Tuvimos una gran oportunidad de compartir con el presidente nuestras preocupaciones del sector, la preocupación con los empleos de Colombia, con la situación de nuestras operaciones productores de acero en Colombia y creo que tuvimos la oportunidad de ser escuchados, no solamente por el presidente, sino con los ministros también. Una reunión preparada para poner sobre la mesa los problemas reales que tenemos y desde ahí construir soluciones o buscar entendimientos que realmente traigan soluciones del sector”.

¿Puntualmente, cuáles fueron esas soluciones que se plantearon para para abordar esta crisis que vive el sector?

De Castro dijo que, “nosotros lo que pedimos fue justamente medidas, que han sido tomadas por otros países en América Latina, Estados Unidos, México, Canadá. Que son medidas de protección a la inversión nacional, a la industria nacional y a los ingresos nacionales. Lo que pedimos concretamente fue que el Gobierno considere las medidas de salvaguardia que necesitamos en nuestra producción nacional, no hay como nosotros competir de manera desleal, nosotros no estamos contra la importación de productos, pero desde que tengamos una cancha nivelada, donde las condiciones de competencia sean coherentes con la realidad de mercado que tenemos hoy, la situación que tenemos de materiales que llegan a Colombia subsidiados que no tenemos condiciones de competir, entonces la expectativa que tenemos es que el Gobierno entiende esta realidad, creo que técnicamente ya comprobamos la situación, es muy claro este caso y esperamos que el Gobierno tome las medidas necesarias para proteger a la industria nacional”.

Es decir, ¿todavía no se han expedido los decretos de salvaguarda del sector?

“Todavía aún no tenemos la firma del presidente, creo que estamos en un camino de concretar esto, creemos que el Gobierno va a tener sensibilidad necesaria para apoyar estas medidas y firmar esto lo más pronto posible. Esa es nuestra expectativa, la expectativa del sindicato y de todos los trabajadores”.

Aseguró que, “la discusión que tuvimos fue bastante importante en la producción de un acero más verde, creo que esa es una discusión importante, no solamente para el sector del acero, sino para todos nosotros, ciudadanos que tenemos como un gran desafío cuidar de nuestro planeta. Producir un acero más verde sin duda es algo que estamos siempre disponibles a hablar, a construir, pero antes es importante entender que sería un este objetivo”.

¿Cómo está la producción de acero en Colombia y la reducción de emisiones contaminantes?

“Colombia va en ese sentido, es importante siempre que cuando comparamos la huella de carbón, las emisiones de CO2 de la industria nacional de Colombia de producción de acero, nosotros tenemos emisiones de CO2 por tonelada de acero mucho menor que el promedio de América Latina y aún mucho menor que los números globales. Es decir, Colombia tienen alrededor de 0.6 toneladas de CO2 por tonelada de acero, mientras que el que llega al país puede llegar a tener 2.2 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero producido”.

Diaco, dijo el señor De Castro, “es una compañía que produce acero para construcción civil y nosotros tenemos una idea y una declaración pública de producto donde certificamos que 98% de nuestra varilla viene de materias primas de origen, nosotros tenemos emisiones casi 10 veces menos que una varilla producida en China que llegue a Colombia. Entonces, cuando queremos hablar de acero verde, es importante reconocer que Colombia hoy ya tiene una cantidad de emisiones mucho más bajas que los promedios”.

¿El Gobierno dijo cuándo estaría expidiendo sus decretos que ustedes están pidiendo desde el año pasado?

“Creo que nos falta poco para obtener esta firma, sí hemos hablado con el ministro Luis Carlos Reyes, hemos hablado, tuvimos la oportunidad de exponer al presidente, Gustavo Petro toda la situación real del mercado, hoy estamos muy optimistas que en los próximos días vamos a obtener las medidas necesarias para el país y para el sector”.