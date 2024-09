Así puede saber si es beneficiario apoyo de sostenimiento SENA 2024: Fecha lista elegible

El Servicio de Nacional de Aprendizaje (SENA) maneja un programa de apoyos de sostenimiento regular, el cual consiste en que los estudiantes obtengan un recurso de dinero equivalente al 50% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. Esto quiere decir que mensualmente los estudiantes reciben el beneficio, teniendo en cuenta que aplica para quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y a su vez estén inscritos a un técnico o tecnólogo.

En ese sentido, los cupos se distribuyen según disponibilidad y el presupuesto de la entidad. De manera que para quedar deberá cumplir con ciertos requisitos que el SENA le pide, si no entrega los documentos completos o tiene fallas en el proceso, no quedará con el beneficio.

Lista actualizada de beneficiaros al apoyo de sostenimiento regular

Es por esto, que acá le contamos la lista actualizada de los beneficiarios que pudieron aplicar al programa a través del siguiente Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LRFbbK4U-lM3YOekML1Pyj7tB3Vobwla/edit?gid=163385938#gid=163385938, el cual le mostrará de acuerdo a su documento de identidad si quedo o no en la lista. Sin embargo, en la parte inferior le aparecerá también aquellos que no presentaron documentos o quienes no cumplen los requisitos.

Requisitos que piden para acceder al beneficio

Asimismo, estos son algunos de los requisitos para aplicar al programa según la página oficial del SENA:

Estar matriculado en uno de los programas de formación titulada de oferta abierta de formación y/o de oferta especial de formación . No aplica para programas de oferta especial empresarial de formación, formación virtual y/o a distancia, y programas de articulación con la media.

Pertenecer a los estratos 1 o 2.

Tener SISBEN o pertenecer a una EPS como beneficiario. Es decir, ser beneficiario en el Régimen Subsidiado o Contributivo ; no ser cotizante.

No tener suscrito contrato de aprendizaje al momento de Adjudicación.

No tener vínculo laboral , patrocinio o prácticas que le representes ingresos económicos.

No tener o haber tenido condicionamiento de matrícula durante los tres meses anteriores a la fecha de adjudicación.

anteriores a la fecha de adjudicación. No tener otro tipo de subsidio asignado por Alcaldías, Juntas Comunales, organismos de estado, ni otro apoyo del SENA. ESTO INCLUYE: No ser beneficiario del servicio de hospedaje o internado SENA, no estar designado como monitor, no ser beneficiario o titular de alguna pensión.

No ser beneficiario de apoyos otorgados por el programa Jóvenes en Acción.

otorgados por el programa No ser ni haber sido beneficiario de apoyos de sostenimiento en otro programa de formación.

No ser ni haber sido beneficiario de apoyos de sostenimiento de FIC.

Realizar su inscripción a la convocatoria de apoyos de sostenimiento, en las fechas establecidas.

Cumplir con el rendimiento Académico que exige la ley 789 de 2002.

Aparecer en Sofía con estado ‘EN FORMACIÓN’

