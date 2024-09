Colombia - Argentina: Revelan los audios del VAR del penalti de Otamendi sobre Muñoz

Nicolás Otamendi fue el jugador que cometió el penalti sobre Daniel Muñoz para el gol de James Rodríguez. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

El penalti de Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz, el cual transformó en gol James Rodríguez para que Colombia derrotara 2-1 a Argentina en la octava fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, fue la jugada más polémica de esta jornada en la clasificatoria. Los argentinos reclamaron severamente la acción.

Sin embargo, la falta en el área, sancionada por el árbitro chileno Piero Maza a costas del VAR, quedó en evidencia una vez la jugada fue repetida minuciosamente en las distintas tomas de video. Así lo ratificó la Conmebol, quien dio a conocer los audios del VAR en dicha acción.

La narración en los videos y audios revelados de dicha acción, en el partido en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, señala que hay “una falta imprudente” de parte de Otamendi sobre Muñoz y destaca que los encargados del VAR acertaron al identificar la infracción en el área.

“Un atacante de amarillo y rojo recibe una falta imprudente por parte del defensor, quien actúa sin precaución al lanzarse en la disputa, golpeando con el pie izquierdo el tobillo del atacante, sin jugar el balón. El VAR en su chequeo protocolar, revisando ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, logra identificar la infracción del defensor, por lo que invitan al árbitro a una revisión en campo. El árbitro al revisar las imágenes, decide cambiar la decisión original y sanciona penal sin tarjeta”, se explica.

Entre tanto, en él se puede escuchar a los miembros del Video Arbitraje indicándole al árbitro Piero Maza que la falta en el área se da con el pie izquierdo del capitán argentino, el cual golpea el tobillo izquierdo de Muñoz.

“Hay un toque con la pierna recogida, toca con el pie recogido”, debaten inicialmente los miembros VAR al verificar la acción, mientras le piden a Maza que le dé manejo al juego. Argentina estuvo cerca de convertir el segundo luego de que se presentara dicha jugada.

“Pasa de largo el pie derecho y con el izquierdo lo golpea... el derecho pasa de largo y con el recogido lo toca abajo y después lo termina derribando. Con el pie recogido termina golpeando el tobillo y le hace el penal”, indicaron desde el VAR al árbitro, que no dudó en sancionar el penalti tras revisar la imagen.

¿Qué dijeron los técnicos?

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, no dudó en asegurar que la acción había sido penalti para Colombia, en la rueda de prensa posterior al juego. “Yo la vi y me pareció penal, en vivo desde el campo. Me parece que se lo lleva puesto. Cuando Dani (Muñoz) engancha, lo tocan abajo. Son interpretaciones... El penalti lo patea el que tenga más confianza y James tiene una categoría muy grande”.

Por su parte, en el mismo escenario, Lionel Scaloni, técnico de Argentina, discutió la acción: “No sé si alguna vez lo dije en una rueda de prensa, pero me gustaría que se mejore eso. La primera imagen que ve el árbitro no debe ser la que parece que lo toca. Debería ver la imagen a partir de ahí, porque cuando aparece eso apenas se acerca a la pantalla, creo que al árbitro lo condiciona”.