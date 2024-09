Lionel Scaloni protestó contra el VAR, tras la derrota frente Colombia en Eliminatorias

En un intenso enfrentamiento en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia logró una victoria crucial por 2-1 contra Argentina, manteniéndose así invicta en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

El partido, que fue disputado de principio a fin, se definió con una acción polémica. En el minuto 56, el árbitro Piero Maza, tras revisar la jugada en el VAR, señaló un penal a favor de Colombia por falta sobre el defensor Daniel Muñoz. Acerca de la falta que recibió el lateral colombiano, Scaloni se pronunció y estas fueron sus palabras:“(Daniel) Muñoz (defensor colombiano al que le cometieron la falta en el área en el minuto 53) fue el único que no protestó”.

El capitán James Rodríguez convirtió el penal, devolviendo la ventaja a la Tricolor, luego de que Argentina empatara sobre el inicio del segundo tiempo.

Polémica en Argentina por el penal

La decisión del penal generó un gran malestar en el bando argentino. Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, mostró su descontento de manera abierta durante el partido, incluso tuvo que ser calmado por el personal técnico para evitar mayores altercados.

Así las cosas, el DT expresó su frustración en la rueda de prensa postpartido, señalando que el penal “condicionó el encuentro” y afirmando que tan solo vieron la infracción “el árbitro y los cinco del VAR”. A pesar de la derrota, el estratega argentino elogió el esfuerzo de su equipo, destacando que la alta temperatura también influyó en el desarrollo del juego, calificando las condiciones como inadecuadas para un buen espectáculo.

Sobre los cuestionamientos del VAR, el argentino sentenció:”No sé si alguna vez lo dije en una rueda de prensa, pero me gustaría que se mejore eso. La primera imagen que ve el árbitro no debe ser la que parece que lo toca. Debería ver la imagen a partir de ahí, porque cuando aparece eso apenas se acerca a la pantalla, creo que al árbitro lo condiciona”.

Colombia, con esta victoria, se posiciona en el segundo lugar de la tabla de las eliminatorias sudamericanas, destacándose como la única selección sin derrotas hasta la fecha. Por su parte, Argentina se prepara para la próxima fecha FIFA con el objetivo de recuperar el rumbo tras esta dura caída.

En el ocaso del partido, Emiliano Martínez, arquero argentino, mostró su frustración al apartar de manera brusca a un camarógrafo que se encontraba en su camino. La tensión del encuentro fue evidente hasta el último minuto, reflejando la intensidad de la lucha por los puntos en estas eliminatorias.