Borrador de decreto sobre Paz Total, ¿una hoja de ruta clara para futuro de negociaciones?

En Hora20 el análisis a la situación de violencia en el país y a la hoja de ruta de la paz total que llega dos años después del inicio del gobierno. Una mirada a esas líneas operativas que están en un borrador de decreto y de sus efectos bajo un escenario de violencia en algunas zonas del país.

Lo que dicen los panelistas

Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que el control territorial de este tipo de grupos armados empezó a intensificarse desde que nacieron, “los grandes picos de crecimiento se dieron entre 2018 y 2022 y entre 2022 y 2024 se mantiene la tendencia de crecimiento”.

Sobre la caracterización de grupos armados en el decreto, dijo que el ELN va a rechazar la nueva caracterización, “ellos quieren ser un grupo insurgente, una pretensión de rebelión, pero entonces les dicen que ahora serán una especie de GAO premium, un grupo armado organizado con las mismas características que cualquier otro, pero estando al margen de la ley”. De otro lado, planteó que en esa medida nada garantiza que el ala de Mordisco del EMC más adelante diga que como necesita característica de rebelión ataca policías y militares, como ya ocurre en Cauca.

Para Jorge Mantilla, politólogo, PhD en criminología, columnista y experto en dinámicas del conflicto, explicó que lo que se ve en el pacífico caucano está relacionado con la ofensiva del Gobierno en el Cauca a través de Misión Cauca, “esta era una misión de control territorial, se reanudan operaciones militares en parte alta de Cordillera Occidental y hay más presión sobre pacífico caucano donde está Timbiquí”. Sin embargo, dijo que hay una mala planeación y estrategia en esa idea del gobierno porque no logra disminuir la violencia, “era previsible la situación de violencia y que la estrategia de apaciguamiento iba a traer repuntes”.

En cuanto al decreto, comentó que ante la fragmentación de grupos como el EMC y el ELN, hay una mayor dificultad en el escenario operacional de la Fuerza Pública, “algunos se combaten, con otros se está en cese y con otras se inicia la negociación, eso es una pesadilla a nivel operacional”, con lo cual, comentó que este decreto quiere avanzar en aclarar, “estos grupos están en escenarios donde son cada vez más híbridos y donde darles reconocimiento político es una decesión política, pero los escenarios de criminalización en el EMC, ELN y Segunda Marquetalia son muy complejos o incluso las de crimen organizado como el Clan del Golfo que ya desarrollan una narrativa política”.

Luis Fernando Trejos, profesor en la Universidad del Norte y experto en asuntos de conflicto, señaló que pasa factura la falta de método en Paz Total, “acá no hubo fase exploratoria y todos quedaron graduados de actores políticos. No se evaluó el rol de cada uno de los actores”. También resaltó que no se sabe cuáles son los indicadores para medir el éxito y fracaso de la Paz Total, “el Gobierno hizo una apuesta dura por dos años en paz y sacrificó la estrategia en seguridad”.

Por último, comentó que los grupos armados llevan dos años de ventaja en términos militares y hoy el Gobierno llega reactivamente a estos escenarios.

Para Camilo González, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de negociación con el Estado Mayor Central y exdirector de Indepaz, la situación en la zona del pacífico caucano es muy grave, “hay un desarrollo fuerte de estas organizaciones ligadas a narcotráfico y minería del oro. Hay una disputa por los recursos y eso muestra que hay una dinámica de lucro muy fuerte que afecta a las comunidades”.

Detalló que lo que ha salido como un proyecto de decreto, son precisiones a definiciones que ya existen, “definiciones de GAO que están en otras leyes o decretos, lo mismo sobre gestores, voceros y representantes”, sin embargo, dijo que lo nuevo es que se puede dar un paso en las negociaciones, “eso tiene que ver con asuntos penales cuando son diálogos políticos y el delito de rebelión”. Esa parte nueva está relacionada con la sentencia C-525 de la Corte Constitucional donde se establece la categoría de Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley (GAOML), “para ellos hay negociación política utilizando tratamiento penal diferente al de delito común”.