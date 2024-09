“A partir de ese momento mi vida se acabo, yo no robé nada”: Marelbys Meza tras polígrafo

Judicial

“A partir de ese momento, mi vida cambió, o sea, a partir de ese momento mi vida se acabó, a nivel laboral, a nivel personal, y por ejemplo, la salud de mi familia. Yo, la verdad, yo siempre he dicho que yo no he robado nada, o sea, yo no he cogido absolutamente nada, entonces, yo le decía a Laura, bueno, ¿pero de qué se me acusa?”: así narró Marelbys Mesa, exniñera de Laura Sarabia lo que ha vivido tras el polígrafo al que fue sometida por la perdida de un maletín con dinero.

Y agregó: “Primero dicen que 4mil dólares, después dicen que 7mil dólares y 150 millones de pesos, a mí nunca me han nombrado el tema de ningunos documentos, ¿qué documento me voy a robar yo? O sea, ¿qué interés tengo yo en documentos?, ¿De qué?, Yo no tengo interés en ninguna clase de documentos. Entonces, yo quiero que se aclare, yo, la verdad, a través de todo este problema, yo, mi vida cambió, o sea, mi salud, todo, todo, todo se me deterioró”, dijo Meza.

Este pronunciamiento de Meza tuvo lugar en medio de una audiencia celebrada este miércoles 11 de septiembre, en la que la juez 53 de Conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo que suscribió la la Fiscalía General de la Nación con los patrulleros Dana Alejandra Canizales y Alfonso Quinchanegua, quienes aceptaron su participación en las presuntas interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza y Fabiola Perea, ambas exempleadas de Laura Sarabia.

Los patrulleros se convirtieron en los primeros condenados por las ‘Chuzadas’ de las que fueron victimas las dos extrabajadoras de Sarabia, y se comprometieron a aportar información que permita la judicialización de las demás personas que habrían violado los derechos de Meza y Perea, quienes para el momento de los hechos únicamente trabajaban por su sustento diario.